​Да помогут нам столбики

Иду я по улице и ловлю себя на мысли, что идти-то и негде. Тут машины, здесь автомобили, а поперек пешеходной дорожки, не поверите, тоже стоит тачка. Налево пойдешь — в обрыв упадешь, направо пойдешь — в лужу сиганешь, а коли надумаешь двигаться прямо, то остается только перелазить через капот или перекатываться через него, как в боевиках. Выбирайте, что больше нравится. Пройдите тест на крепость орешков.

Возле торгового центра «Центральный» и дома №11 на проспекте Ленина дела с парковкой обстоят плачевно. Из-за того, что оная слишком мала, люди ставят авто прямо на тротуаре. Бедного разделительного бордюра там уже почти и не видать. Пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части, потому что по оба края стоят машины.

Можно понять автовладельцев: парковаться негде, крутятся как могут. Будучи пассажиром, я часто наблюдала, какого труда водителю стоит адекватно поставить машину в нашем городе. Но давайте уважать друг друга. Невозможно смотреть, как несчастные двуногие перелазят через четырехколесных, проклиная все на свете. Да, кому-то так ближе до работы, кто-то остановился «на пять минут», но тротуар должен оставаться пешеходной зоной.

Бытует мнение, что Сургут — город автомобилистов. Это действительно так. Некоторые настолько вросли в сиденье, что даже за хлебом в соседний магазин не ходят пешком. Собственно, это их право на комфорт.

Но не стоит ли зарвавшимся водителям, паркующимся там, где приспичит, ради собственного удобства, иногда почувствовать себя простым пешеходом? Для профилактики.

Вообще, неплохой вариант решения проблемы — установить парковочные столбики, подобные тем, что расположены около дома на Ленина, 19. Этот участок находится всего на каких-то 20 метров дальше злосчастной парковки возле «Центрального», но дела там обстоят совсем иначе: по тротуарам можно ходить. Ногами. Прямо. К слову, возле соседнего ТЦ «Рандеву» оградительную функцию удачно выполняют скамейки, установленные вдоль дороги.

Ну, а пока остается только, видимо, понять и простить. Одним — испачканную в попытках протиснуться сквозь машины одежду и убитую обувь, а вторым — плевки на своих автомобилях...