​Наталья Комарова: «Мы все — люди Путина»

На прошедшей накануне пресс-конференции губернатора Югры Натальи Комаровой журналистами было задано около сорока вопросов. Основными трендами журналистского интереса стали экономические реалии и перспективы, социальные, жилищные и коммунальные проблемы, вопросы строительства. Обсуждались исключительно местные. региональные темы, — удалось обойтись без вопросов внешней политики страны, без Украины и Америки.

Сказались на содержании беседы и выборы президента Российской Федерации, в которых россиянам предстоит участвовать в 2018 году. Так одним из первых от журналистов был задан вопрос: «Для всех югорчан вы прежде всего человек Путина. Есть ли у вас возможность прямой связи с президентом — взять и позвонить? Насколько часто обращаетесь к нему при решении вопросов управления регионом?»

«Не только я, но мы все люди Путина, — ответила Комарова. —

Насчет звонков напрямую — такая возможность есть.

Но я стараюсь работать таким образом — и всю команду нацеливаю на это, — чтобы не навязывать президенту вопросы собственной компетенции, с которыми мы можем справиться самостоятельно. Таких неожиданных контактов тем меньше, чем устойчивее положение в регионе, чем надежнее работает система управления. Что касается моей личной оценки, президент России — очень внимательный и чувствительный человек. Когда 4 декабря случилась большая беда (в автокатастрофе погибли дети при переезде из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск — прим. ред.), он позвонил с соболезнованиями. Когда региональные чиновники и работавшие в округе федеральные министры докладывали ему о состоянии дел по этой ситуации — Владимир Владимирович погружался в каждую мелочь — вплоть до диагнозов, форм лечения, самых сложных вопросов обеспечения безопасности. Такое трепетное отношение первого лица государства понуждало нас подтянуться, сделать все для того, чтобы он был уверен: государственная машина работает без сбоев и сделает все необходимое. Лично для меня эта способность президента имеет большое значение».

Корреспонденту siapress.ru удалось продолжить тему первых лиц: «В прошлом году в таких муниципалитетах Югры, как Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, сменились некоторые руководители. Уже более полугода там работают обновленные управленческие команды. Как можете оценить их деятельность, какие задачи ставите с учетом современных экономических реалий и в преддверии выборов президента страны?»

«Времени прошло не так много, и я не тороплюсь ставить оценки, чтобы не быть субъективной, — ответила глава региона. —

Как известно, начальник деревни — это самая трудная работа.

Так и в муниципалитете, когда работаешь с людьми напрямую и отвечаешь практически за все. На органах местного самоуправления лежит большая ответственность, и я с уважением к ней отношусь. Задачи, стоящие перед управленцами, сформулированы в госпрограммах и бюджетных решениях. А целевое настроение людей на период вплоть до выборов 2018 года — сконцентрироваться на реальных приоритетах. Искать возможности отвечать на запросы населения – в этом мудрость руководителей муниципальных образований. Важно, чтобы люди их любили. Это будет возможно, только когда они сами будут любить людей…»