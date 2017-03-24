На 1 января 2017 года в Сургуте развивается 72 вида спорта. Для сравнения, в 2015-м году их было 69. В спортивных школах и в муниципальных учреждениях мы развиваем 44 вида спорта. Это огромный пласт. Окружной департамент рекомендует нам определить приоритетными такие виды спорта как бокс, баскетбол, волейбол, борьба, все виды единоборств, плавание, лыжные гонки, фехтование, гимнастика и многое другое. В соответствии с этими рекомендациями мы и анализируем ситуацию.

И наше управление, и администрация города отдают предпочтение тем видам спорта, в которых уже развита инфраструктура.

То есть имеется советующая материально-техническая база, есть квалифицированные кадры, тренерский потенциал, выстроена система подготовки спортсменов с самых юных лет и вплоть до возраста попадания в сборную страны.

Но для администрации любой вид спорта имеет право на существование. Просто если какой-то вид только-только зарождается, мы можем быть к нему не готовы – нет подходящих спортивных сооружений, отсутствует материально-техническая база. Например, регби. У нас собралась команда заинтересованных спортсменов, они открыли федерацию и сейчас начинают развивать этот спорт. Ребята захотели — хорошо, но нам, чтобы создать базу и определить финансирование, нужны деньги. За пять секунд невозможно развить тот или иной вид спорта.

Фрагмент онлайн-конференции siapress.ru. Полную видеозапись смотрите здесь.