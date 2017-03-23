​Волонтеры родом из детства

Едва подумаю о своем детском прекрасном времени, как всплывают в мыслях картинки радости неописуемой по поводу моих домашних питомцев и питомцев, которых я со своими друзьями еженедельно находила на улице, и приносила в подъезд своего дома. Начиналось все с обустройства жилища, обычно это была коробка, в которую мы «впускали» тепло путем теплых лоскутков ткани или старой одежды. Взрослые не особо поддерживали наши старания по причине разного рода неудобств, но правда состояла в том, что наш подъезд был очень дружным и мы, маленькие взрослые, находили решение этих важных вопросов с большими взрослыми.

И ведь мы делали это от чистого сердца.

Ощущение того, что ты можешь помочь этим маленьким существам казалось едва ли не самым важным делом жизни,

удавалось даже пристраивать их в новые семьи. К слову сказать, почти все животные, когда-либо живущие в моей семье, были найденышами. А какие это были преданные друзья, которые всегда были рядом. И только сейчас понимаешь, что тогда это была самая настоящая волонтерская работа маленьких детей.

В те времена я мечтала стать ветеринаром и построить дом для бездомных животных. Сейчас профессия моя давно выбрана и горячо любима мной, а вот со вторым пунктом все еще может случиться, кто знает?!

Размышляя на тему «Я – волонтер», могу сказать, что это звучит гордо и, без сомнений, нужно! Любая маленькая помощь, сделанная хоть разок, может оказать невероятное действие. И это необязательно материальная помощь, иногда даже теплое письмо человеку, который ищет поддержки и друга, способно оказать глубокое действие на душу человека нуждающегося.

Ощущение сделанного добра согреет, и ты вдруг почувствуешь, что внутри тебя поселилось счастье.

В настоящее время я бесконечно рада быть волонтером общественного движения «Дай лапу». Это огромная команда людей, неравнодушных к бездомным животным. Я бы сказала, что это единый организм, где каждый может найти применение себе, оказать посильную безвозмездную помощь. Это, например, воскресные прогулки с собачками, кстати, мы всей семьей посетили однажды такую чудо-прогулку, остались довольны все и собачки в том числе! Обязательно повторим этот прекрасный опыт. Вкусные подарочки в виде корма, передержка, своевременные звонки о местонахождении нуждающегося в помощи животного, транспортировка и многое-многое другое.

Сегодня моя роль состоит в том, что периодически я посещаю школьные учреждения, рассказывая ребятам об этом движении, о том, как важно помогать бездомным животным, что нужно делать это, чтоб было как можно меньше хвостиков без крова, а если это случилось все же, то чем каждый из нас может помочь?

К огромной моей радости, детки активно включаются в беседу, рассказывают свои случаи из жизни,

и, надо сказать, многие из них узнают впервые, что в нашем городе есть такая команда, узнают, чем каждый из них может помочь, а это действительно один из важных аспектов — донести знания до маленьких людей. Если мы будем вкладывать в своих детей эти правильные ощущения доброты, помощи ближнему, понимания и любви, то мир станет чуточку добрее. И бездомных питомцев тоже будет намного меньше. Все в наших руках, мы многое можем, главное захотеть помочь в трудную минуту человеку, животному, словом тому, кому эта помощь очень необходима.

В заключение хочу сказать, что видов волонтерской работы огромное множество. Давайте творить добро вместе!