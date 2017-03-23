​Мы не копим // ИНФОГРАФИКА

Эксперты финансовой сферы предсказывают дальнейшее падение курса рубля: возможно, летом национальная валюта подешевеет по отношению к доллару и евро на 5-6 рублей. Это повод активно делать накопления в иностранной валюте — однако, судя по всему, аудитория siapress.ru так не считает.

По крайней мере, читатели, которые участвовали в опросе на сайте, отметили, что или вовсе не делают накоплений, или имеют их — но только в рублях. Только пятая часть всех голосовавших следует совету экономистов и хранить сбережения «в разных корзинах».

Напомним один из расхожих советов: 50 процентов сбережений стоит хранит в национальной валюте и по 25 процентов — в долларах и евро.