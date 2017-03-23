​Маски-шоу

Евровидение последнее энное количество лет отличается особым фарсом. То постоянно всплывающее блоковое голосование, то «обидевший» Россию Андрей Данилко, то финские рок-монстры Lordi, то, наконец, Кончита Вурст, она же Томас Нойвирт. В этом же компоте обязательно присутствуют демонстративные отказы некоторых стран от участия в конкурсе, трансгендеры, женские поцелуи на сцене, обнаженные фотосессии конкурсантов. Этакий цирк на глазах всего мира.

Победители и призеры традиционно оказываются в эпицентре скандалов и обсуждений. И как только заканчивается один конкурс, начинается томительное ожидание следующего. Благо, что ждать этой дозы восторга, недовольства и ругани недолго – всего год.

В 2016-м году победила исполнительница Джамала, представлявшая Украину. Бурный всплеск обсуждений очень быстро и логично перерос в закономерный вопрос: в таком случае, кого же в 2017-м Россия отправит в Киев в качестве своего представителя?

Интрига была раскрыта пару недель назад. От страны на конкурс выдвинули Юлию Самойлову, – певицу, уже выступавшую на крупных музыкальных конкурсах и церемонии открытии Паралимпиады в Сочи. Все бы ничего, да только девушка имеет 1 группу инвалидности и может передвигаться исключительно на инвалидной коляске.

Такой выбор России в любой другой год не показался бы подозрительным или странным, особенно для Евросоюза, который очень далеко продвинулся в защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Но тут есть нюанс: до последнего дня никем не исключалась возможность бойкотирования Россией предстоящего Евровидения. То есть страна должна была либо отказаться от участия, либо придумать нечто беспрецедентное. Почти по-кутузовски «сдать Москву».

И это было сделано. Первая мысль после объявления имени российской участницы – «вызов». Вы нам вот, а мы вам – нате. Попробуйте теперь отказать.

Беспроигрышный вариант, согласитесь? В итоге власти Украины заявили, что российскую певицу все-таки не пустят. Не то чтобы на конкурс, но в свою страну – точно. Очевидный исход ситуации.

Евросоюз негодует, и вот уже Робби Уильямс сердобольно заявляет, что, раз уж все так завертелось, готов лично представлять Россию на конкурсе.

В итоге Юлия Самойлова стала пешкой в этой смешной и некрасивой политической борьбе двух стран, которые бодаются друг с другом, словно маленькие дети.

Молодцы. Идемте полдничать.