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​Маски-шоу

Стратегии на уровне детсада

Евровидение последнее энное количество лет отличается особым фарсом. То постоянно всплывающее блоковое голосование, то «обидевший» Россию Андрей Данилко, то финские рок-монстры Lordi, то, наконец, Кончита Вурст, она же Томас Нойвирт. В этом же компоте обязательно присутствуют демонстративные отказы некоторых стран от участия в конкурсе, трансгендеры, женские поцелуи на сцене, обнаженные фотосессии конкурсантов. Этакий цирк на глазах всего мира.

Победители и призеры традиционно оказываются в эпицентре скандалов и обсуждений. И как только заканчивается один конкурс, начинается томительное ожидание следующего. Благо, что ждать этой дозы восторга, недовольства и ругани недолго – всего год.

В 2016-м году победила исполнительница Джамала, представлявшая Украину. Бурный всплеск обсуждений очень быстро и логично перерос в закономерный вопрос: в таком случае, кого же в 2017-м Россия отправит в Киев в качестве своего представителя?

Интрига была раскрыта пару недель назад. От страны на конкурс выдвинули Юлию Самойлову, – певицу, уже выступавшую на крупных музыкальных конкурсах и церемонии открытии Паралимпиады в Сочи. Все бы ничего, да только девушка имеет 1 группу инвалидности и может передвигаться исключительно на инвалидной коляске.

Такой выбор России в любой другой год не показался бы подозрительным или странным, особенно для Евросоюза, который очень далеко продвинулся в защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Но тут есть нюанс: до последнего дня никем не исключалась возможность бойкотирования Россией предстоящего Евровидения. То есть страна должна была либо отказаться от участия, либо придумать нечто беспрецедентное. Почти по-кутузовски «сдать Москву».

И это было сделано. Первая мысль после объявления имени российской участницы – «вызов». Вы нам вот, а мы вам – нате. Попробуйте теперь отказать.

Беспроигрышный вариант, согласитесь? В итоге власти Украины заявили, что российскую певицу все-таки не пустят. Не то чтобы на конкурс, но в свою страну – точно. Очевидный исход ситуации.

Евросоюз негодует, и вот уже Робби Уильямс сердобольно заявляет, что, раз уж все так завертелось, готов лично представлять Россию на конкурсе.

В итоге Юлия Самойлова стала пешкой в этой смешной и некрасивой политической борьбе двух стран, которые бодаются друг с другом, словно маленькие дети.

Молодцы. Идемте полдничать.


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Сегодня в 11:50, просмотров: 229, комментариев: 7


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 12:18
Всё ы ничего. Да только у Юлии Самойловой вокальных данных нет для этого конкурса. Хороша Раша, нечего сказать. А Юлю жаль, она просто средство безмозглых разборок двух баранов.
Ю.Н. Dochimacho
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Сегодня в 12:24
Так там никогда речи о вокале особо не велось. Киркоров, Пугачева, Тату, Серебро, Бурановские бабушки - где там вокальные данные? Они есть у Гагариной, Лазарева, Билана, но очевидно, что не они - решающий аргумент при выборе конкурсанта.
крокодил
не нравится
Сегодня в 13:09
Тупой и бесталанный конкурс, где все ждут финальных расстановок и лайков, впрочем, как и тут в комментариях
444
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Сегодня в 13:18
Детский сад? Россия сначала оккупировала, а потом аннексировала огромную часть украинской территории, вопреки многочисленным подписанным международным договорам и сто раз подтвержденному обязательству быть гарантом территориальной целостности Украины. Россия ведет необъявленную войну на Востоке Украины, в результате которой уже погибло не менее десяти тысяч человек. Дошло до того, что от лица российского правительства Лавров так охарактеризовал заявление Прилепина, создавшего собственный батальон боевиков и отправившегося воевать и убивать на Донбасс: "- Конечные цели какие у этой войны? Киев – конечная цель. Скрывать не станем. Киев для того, чтобы поменять там власть, или Киев для того, чтобы присоединить к России? Киев – русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат... Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может..." Лавров назвал прилепинский выплеск заявлением человека, "который хочет помочь украинскому государству наладить нормальную жизнь." А вы о самой настоящей войне говорите смешная борьба, даже не упомянув, что украинские власти вовсе не просто так "не пустят" Самойлову, что ей запрещен въезд на территорию Украины за нарушение закона - посещение Крыма без разрешения украинских властей и поддержку аннексии??? В игрушечки все играетесь?
Ми-Ми-Ми
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Сегодня в 13:21
Красиво Ю.Н. себя к "!бомонду" причислил. Я,Ю.Н.-не могу петь так же как не могут Киркоров, Пугачева и т д ...
Мне из перечисленных Ю.Н исполнителей нравилась лишь Пугачева 30 летней давности.
А будь моя воля- так вообще бы прекратил освещение этой лабуды, что ныне зовется Евровидением. Причем прекратил бы в самом зародыше. Эта лабуда и в советские времена была полным отстоем.
А Ю. Самойловой- мои наилучшие пожелания и мои поздравления. Быть избавленной от участия в таком идиотском мероприятии (независимо от места проведения) - лучший выход из ситуации.
Любит петь- пусть поет! Обязательно найдется слушатель, которому понравится.
Ю.Н. Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 14:00
Я?! Бомонд?! Да вы смеетесь!

Я очень люблю молодую Пугачеву, да, и там был вокал, но очень сильно «БЫЛ». Я тоже не могу, как Киркоров — но я и не на сцене, ага?

А вот по поводу прекратить освещение — тут двойственные чувства. Вот отказаться бы от этой лабуды вообще — и было бы прекрасно. А покуда не отказались, тема людям интересна, значит, и освещаться будет.
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 14:26
Конечно смеюсь)))
Чтоб улыбнулись и Вы...я согласен, я тоже не умею петь как Ю.Н., Пугачева и Киркоров

Ю Н - много у вас знакомых, кому интересно Евровидение, как конкурс где можно услышать хороший вокал ?

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