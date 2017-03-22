​Большой сказочный торт

Гул в холле театра, кругом знакомые лица. Если одного ты знаешь лично, то с другим познакомился заочно, например, сидя в зрительном зале. А вообще, у сургутской молодежи принято так: после окончания учебного учреждения продолжать ходить на «Студенческую весну». Наверное, молодиться… В общем, все друг друга знают, видели и пробовали на творческий «вкус», так сказать. Ну, а что? Присматриваться друг к другу во время подготовки к фестивалю – хорошее дело!

Точно. Как показывает второй день фестиваля «Студенческая весна», ребята умеют грамотно составлять пропорции ярких костюмов, номеров, стильного оформления сцены, да и себя любимых, естественно. Вы ведь не думаете, что легко быть юными волшебниками, умело переносящими зрителей из живописной Индии или уютного вокзала на юге Франции в определенные места Чистилища, за барную стойку с «дэнжерос вумен» или в компанию трех очаровательных парней? Для всего этого как минимум нужен сильный свободный дух и как максимум - целый год изнурительной подготовки к фестивалю.

«Я болею за наш медицинский колледж, но всем-всем хочу пожелать терпения! Пусть никто не волнуется и, если что, не расстраивается. Ведь для многих выйти на сцену – уже победа над собой. Девочки очень долго репетировали. Так пусть им сегодня повезет!» – болеет за своих Сильвия Мустафаева.

«Очень жду лицезреть на этой сцене новые таланты. Все новое: новые лица, новые номера, новую подачу, в общем все, что ребята тщательно из года в год подготавливают специально к студенческой весне. Сама раньше увлекалась одним их творческих направлений. Представляю, как много сил у них это отнимает», – рассказывает Анна Каралкина.

«Я хочу увидеть много красивых и талантливых, особенных студентов, классных ведущих на этой сцене, полный шумный зал. Хочется увидеть людей, которые заряжают своей мощной энергией, будущих полноценных артистов!» – делится своими желаниями Лизавета Коншина.

Кажется, если бы нашим творческим волшебникам-студентам пришлось материализовать «Студенческую весну», то она стала бы тортом. Помните, как в диснеевском мультике «Спящая красавица» у трех фей? То синий, то розовый, то серо-буро-малиновый. Вечно меняющий, динамичный, яркий, вдохновленный, легкий, молодой и чистый. Чистый для тебя.