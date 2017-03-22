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​Тупик

С чем связаны все проблемы города Сургута?..

Нам говорят, что у Сургута есть ве-ли-ко-лепный генеральный план. «В соответствии с которым…» и все такое.

37-й микрорайон построили по генплану? Или это стихийный цыганский поселок?

Проезжая часть, она же улица Рябиновая, она же дорога жизни, она же стихийная парковка у новой поликлиники «Нефтяник» — построена в соответствии с генпланом? Как известно, ее строительство оплатили сами жители 37 микрорайона. Вернее сказать, один из первых жильцов микрорайона привез плиты и выложил из них дорогу, чтобы было как домой попасть. Также известно, что она не стоит на «довольствии» у коммунальщиков и в ГИБДД, хотя улица Рябиновая и де-факто, и де-юре в Сургуте существуют, раз дома с этим адресом вполне себе легально зарегистрированы.

Такой неоднозначный статус сам по себе — нонсенс.

Дальше еще интереснее.

Место под поликлинику «Нефтяник» выбрали прелестное, слов нет. Пока строили, никто и в ус не дул по поводу предстоящего транспортного коллапса. Как сказал один ответственный чиновник — «экспертиза пройдена». Можно только представить, кто и как ее проводил, с учетом полутысячи работников поликлиники и 700 посещений в смену, с учетом вообще ВСЕГО окружающего.

Теперь больные и здоровые паркуются ровно на бесхозной улице, перекрывая сквозное движение. Я уже не говорю о пешеходах, о мамах с колясками, для которых проход фактически закрыт.

ГИБДД ничего сделать не может, для нее этого проезда не существует. А стало быть не существует и всех этих людей, машин, аварийных ситуаций, ничего там нет — сразу за поворотом с Киртбая мироздание обрывается, безвоздушное пространство, а это — в Роскосмос.

В городской администрации наоборот — с бумагами все в порядке, «экспертиза пройдена». А раз так, то все эти люди и машины — их проблемы. Пешком надо больше ходить в отлично оснащенную новую поликлинику. Или на общественном транспорте двигаться. Тротуаров на Киртбая, правда, негусто, но бочком пройти можно. Сейчас весна придет, через лужи можно паромную переправу наладить, силами местных жителей. На дорогу денег хватило, и на переправу хватит.

Поликлиника, к слову, на окружные деньги построена. Там тоже, я полагаю, проблемы не видят — строительство, пусть и с серьезным опозданием, завершено, акт подписан — с рук долой. Каждый должен заниматься своим делом. Округ — финансирует, город показывает пальцем, где строить, строители срывают сроки, врачи лечат, пациенты шастают. Обеспеченность объектами здравоохранения повысилась, а это главное. Это в отчеты пойдет, вплоть до АП.

Конечно, если в 37-м микрорайоне что-нибудь сгорит, или, не дай бог, «скорая» не успеет — это будет скандаль. Кстати, «скорая» уже сейчас не может пробиться сквозь очередь из транспорта к поликлинике. Пока от этого никто не умер, но, может, стоит еще подождать?

Вывод напрашивается простой: власти в городе нет. Такой, знаете, чтобы топнуть ногой, кулаком по столу стукнуть, оперативно вмешаться. Если не получается сразу все предвидеть и увязать одно с другим по-умному. Прощелкали ситуацию, завязали в узел проблему так, что не распутаешь на «раз-два» — давайте, быстро решайте, что важнее.

Важнее доступность жителей и различных служб к домам или стихийная парковка у поликлиники?

Стихийная парковка не может быть важной по определению!

А жители по определению имеют право попасть домой, на работу и т.д. — без всего вот этого.

Поэтому улицу — признать, знаки — поставить, парковку разогнать.

Дальше: а что делать с пациентами? Где им машины бросать? Прямо на Киртбая? Можно, конечно, с умным видом порассуждать о борьбе с автомобилизацией, о том, что надо бы туда пару автобусных маршрутов завернуть и т.д. Надо бы. Но, во-первых, не завернете ведь. А во-вторых, по факту в северном городе, да еще в поликлинику люди будут ездить на личном транспорте. Поэтому ничего не остается, как расширить парковку.

Место есть и за поликлиникой, и перед — для этого надо «убить» газон прямо перед заведением, все равно это скорее грязевая ванна, а не газон (летом убедитесь). Залить асфальтом, оставив, разумеется, место для тротуара, которого сейчас там нет. Думаю, сотню машин уместить можно, а больше и не надо.

Но! Парковку сделать строго для посетителей поликлиники и строго платную. Любишь, как говорится, кататься — плати и катайся. А вырученные денежки собирать потихоньку и потратить на долгосрочное решение проблемы — например, на строительство модульного многоуровневого паркинга где-нибудь неподалеку. И тогда, в перспективе, сделать подвоз больных людей к поликлинике по системе аэропортов: у входа высадились, пациента — в поликлинику, машину — на паркинг. Обратно в обратном порядке: машину подогнали, сели, поехали. Пятнадцать минут на территории больницы бесплатно, остальное — за большие деньги.

А для пущей транспортной доступности 37-го микрорайона сделать из него еще пару выездов. Если получится в объезд строек с улицы Приозерной на ту же Киртбая. И уж во всяком случае — на Тюменский тракт с противоположной стороны.

Вот такое у меня предложение. Неидеальное, наверное.

А идеального на данном этапе запущенности ситуации быть уже не может. Нужно просто какое-то волевое решение, от которого всем станет легче жить.

Надеюсь, что оно воспоследует в скорейшем времени. Хотя с другой стороны… В городе Сургуте есть все: бизнес, деньги, важные и нужные документы, экспертиза, законы, регламенты, рамки компетенций, инициатива, бюджет, электричество в лампочках и вода в кранах. Одного только нет — способа если не всесторонне продуманного, то хотя бы оперативного решения важных для города проблем. То есть той самой власти.

И ситуация на Киртбая — тому не единственное подтверждение.

Тот же Дом пионеров многострадальный.

Те же дыры на дорогах (готовьтесь к сезону).

Тот же старый тубдиспансер.

Те же ларьки, растущие, как плесень.

Те же проблемы парковок — во дворах, на улицах и тротуарах.

Список можно продолжать.

Возьмите что-нибудь одно — и сделайте. Потом — другое. Хоть что-нибудь.

Хотя так, как сделали сквер у «Богатыря», — лучше не надо.

Тупик. Примерно такой же, как на Рябиновой.

P.S. А прямо сейчас можно за выходные вывезти с парковки поликлиники гору снега, освободив тем самым процентов тридцать стояночных мест.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 301, комментариев: 0


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