​Комментируй, если хочешь быть здоров // ИНФОГРАФИКА

В Сургуте практически еженедельно проводятся спортивные мероприятия — от сдачи нормативов ГТО до лыжных гонок; однако выясняется, что многие сургутяне этим не интересуются. Очередной опрос на сайте siapress.ru был посвящен как раз спорту — оказалось, что чуть меньше половины всех участников спортом не занимаются: видимо, предпочитают комментирование на портале и в соцсетях.

В противовес им почти 40 процентов читателей регулярно занимаются спортом, а остальные вспоминают о необходимости: «Надо-надо подкачаться» временами.

К слову, сейчас — самое время: на носу очередное лето, а фитнес-центры рады предоставить скидки тем, кто вдруг озаботился своим внешним видом.