​Статья дня. Маршрутки обычно появляются в городах, где слабая и некомпетентная власть

Мысль о том, что маршрутки из города надо убрать, обычно вызывает не менее бурную реакцию, чем, например, ликвидация внеуличных переходов или введение выделенных полос для общественного транспорта. Только здесь возмущаться уже начинают пассажиры.

Маршрутные такси во многих городах стали чуть ли не главным видом общественного транспорта, и многим пассажирам они кажутся удобными. Во-первых, в маршрутке ты почти всегда сидишь, во-вторых, они часто останавливаются не на остановках, а где тебе удобно, и ходят чаще, чем автобусы. Но при детальном рассмотрении становится понятно, что от маршруток больше вреда, чем пользы. И в нормальном городе маршруток быть не должно.

Главная проблема маршруток – это вместимость. В один микроавтобус помещается 15 пассажиров, в один обычный трамвай или автобус – 120, а в современные сочлененные трамваи поместится и 300 пассажиров, что особенно актуально на загруженных маршрутах.

Перенесёмся в Тулу, город побеждающих маршруток. Вот одна из главных улиц, проспект Ленина. В часы пик он встает в одной большой пробке. А теперь посмотрим, кто стоит в этой пробке. Правильно, процентов 30 трафика – это маршрутки. Они забивают всю правую полосу, они постоянно перестраиваются из ряда в ряд, пытаясь объехать друг друга, чем только усугубляют ситуацию.

Вместо 10 маршруток здесь мог бы быть один современный троллейбус или трамвай. Улица бы тогда поехала. А сейчас стаи маршруток блокируют всё движение.

Маршрутки могут быть в тех районах, где очень низкий пассажиропоток. Например, в частном секторе. Но дублировать маршруты нормального транспорта микроавтобусами — это глупость.

Маршрутки – они как паразиты на теле города. Вот классическая схема, по которой они убивают городской транспорт.

С финансовой точки зрения они сильнее общественного транспорта. Маршрутки генерируют большое количество нала, который сложно контролировать. Часто владельцы этого бизнеса уходят от налогов, или регистрируются как ИП, платя минимальный налог. Они не требуют дорогой инфраструктуры, как, например, трамваи или троллейбусы. Часто маршрутки на ночь даже паркуют просто во дворах, где живет водитель, а утром они сразу выходят в рейс. Всё это позволяет людям, которые занимаются этим бизнесом, влиять на городские власти.

Итак, владельцы микроавтобусов хотят много зарабатывать и, естественно, выходят на самые загруженные городские маршруты. Кому охота гонять маршрутку там, где маленький пассажиропоток, и она будет ходить полупустая? Поэтому почти всегда маршрутки начинают конкурировать за пассажиров с трамваями и автобусами. При этом они находятся в более выгодном положении, так как у них нет социальных обязательств перед пассажирами. Им не надо ходить допоздна, когда пассажиропоток падает. Им не надо возить льготников. Им не надо строить остановки: все хлопоты возьмёт на себя город.

В результате часть пассажиров с классического общественного транспорта быстро уходит на маршрутки. Трамваям и троллейбусам остаются льготники и неудобные маршруты, которые не хотят обслуживать частники. А к микроавтобусам выстраиваются очереди! Перевозчик быстро закупает всё больше микроавтобусов, а мэрия параллельно начинает снимать трамваи и троллейбусы, а иногда и расширять дороги.

Вскоре система общественного транспорта разваливается, транспортные предприятия, обслуживающие город, становятся глубоко убыточными, нет денег на обновление подвижного состава и ремонт инфраструктуры. С каждым годом общественный транспорт становится всё более ужасным. Он начинает редко ходить и постоянно ломаться. Пассажиры ещё охотнее прыгают в микроавтобусы. В какой-то момент город может прийти к тому, что единственным транспортом станут маршрутки.

Так произошло во многих странах Африки или Ближнего Востока. Так произошло, например, в Махачкале, так может случиться в Туле.

Далее маршрутки очень быстро забивают все улицы. Они стаями кучкуются на остановках и ждут, пока салон не заполнится. Они подбирают и высаживают пассажиров на обочинах. Они забивают улицы, и город встаёт в бесконечных пробках.

Маршрутки обычно появляются в городах, где слабая и некомпетентная власть. Ради сиюминутной выгоды её представители готовы уничтожить городскую инфраструктуру.

Мэрия должна развивать общественный транспорт, обновлять подвижной состав, делать удобные маршруты, чтобы человек, садясь в автобус, трамвай или троллейбус, не испытывал боль и унижение.

Сегодня во многих городах проблема настолько серьёзная, что нельзя просто так взять и отменить маршрутки. Нужно много лет восстанавливать общественный транспорт, строить новые маршруты, оптимизировать старые. Маршрутки надо как минимум переводить туда, где они могут быть актуальны – на отдаленные, малозагруженные направления.

В данный момент общество платит за право непонятных людей зарабатывать налик разными издержками: финансовыми (город платит за содержание убыточных маршрутов и перевозку льготников, а доходы от хороших маршрутов все уходят частникам), экологическими (машины дымят и воняют намного больше автобусов, так как их много), смертями пассажиров (маршрутки, особенно когда это «ГАЗели», по уровню безопасности не сравнимы с троллейбусами и трамваями).