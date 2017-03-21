​Бездарщина

На фоне известных событий в сургутской администрации, связанных с задержанием проворовавшихся чиновников, очень вовремя в центре внимания снова оказался главный борец с коррупцией в России Алексей Навальный. Катается по стране, открывает предвыборные штабы в разных городах, несмотря на свой непонятный юридический статус, а тут его еще и зеленкой облили в Барнауле. В общем, навели эти истории, как наша маленькая местная, так и большая общероссийская на размышления о сущности казнокрадства и взяточничества на Руси, а самое главное — «борцунства» с ними.

Нет сомнений, коррупция — это плохо. Она мешает экономике развиваться, создает социальную напряженность, подрывает доверие к государственным институтам, да и вообще — нехорошо как-то. Соответственно, борьба с ней — это хорошо, благородно, почетно, ну и далее по тексту.

Однако за крестовым походом Навального и иже с ним против нечистых на руку чиновников деревья заслоняют лес и общая картина как-то замыливается.

Взять хотя бы Китай, страну с традиционно высоким уровнем коррупции (ну так исторически сложилось). Однако, несмотря на любовь чиновников Поднебесной класть себе в карман все, что плохо лежит, смогли же наши лучшие друзья за четверть века выбраться из известной субстанции и стать одной из ведущих экономик мира! Да, можно сказать, что на это повлиял менталитет, склонность к коллективизму, да и просто численность населения. Однако китайские товарищи смогли найти способ нивелировать влияние коррупции на свое государство. Отчего же Россия не смогла, не может и, судя по всему, не сможет в ближайшее время?

Рискну предположить, и скорее всего не ошибусь, что виной тому банально низкое качество национальной элиты.

В течение долго времени, где-то с позднесоветского периода, отечественный бюрократ начал проходить через сито отрицательного отбора. Наверх продвигались не самые талантливые, трудолюбивые, а те, кто умел начальство умаслить, себя показать и лояльность продемонстрировать.

Профессиональные качества при этом оказываются второстепенными. Происходило это не сразу, но в итоге привело к закреплению негласного принципа: неважно насколько ты талантлив, главное — быть лояльным и воровать не слишком нагло.

В результате мы получили целое поколение бездарных чиновников, которые только и могут, что быть покладистыми и докладывать об успехах, которых нет. Толковые бюрократы в такой системе попадаются, но это скорее исключение из правил. Вот получается, что коррупция у нас — не причина, а следствие бездарности чиновников, а казнокрадство и взяточничество проистекают из глупости и бесталанности.

И решить накопившиеся проблемы не только не хотят, но и не могут — способностей нет, все вытравлено десятилетиями отрицательного отбора.

Во времена Смуты в начале XVII века, на короткий период Россией правило правительство, названное «Семибоярщиной». Ничем хорошим, в общем, не запомнились, только грызлись за власть и приглашали на престол поляков. Исторические аналогии напрашиваются сами собой — четыреста лет назад была Семибоярщина, а сейчас — Бездарщина.