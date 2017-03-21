​Не делать плохих дел

Честно говоря, тема волонтерства, благотворительности для меня сложна в том смысле, что говорить про это считаю не очень правильным. Лучше совершать пускай и маленькие, но дела. И чаще. Или хотя бы не делать плохих.

В нашем подъезде уже несколько раз за последние пять лет появлялись брошенные котята. В коробках, и явно не уличная кошка принесла, а свои же «добрые соседи». Пристроить таких бесхозных животных всегда проблема. Слава Богу, есть фонд помощи животным «Дай лапу» и другие, хотя первый – самый активный.

Так сложилось, что в Тюменьэнерго мы уже давно и на постоянной основе проводим акции – собираем деньги на лечение детей, проводим благотворительные ярмарки с периодичностью практически раз в месяц. Совместно с Александрой Дымза и волонтерами движения «Дай лапу» тоже стали проводить подобные акции в офисе компании.

Кстати, заметила любопытную деталь: есть несколько категорий людей.

Первые – это неравнодушные люди, которые стараются помогать всем, вторые предпочитают помогать животным, третьи – жертвуют, когда зацепила история или знакомы с семьей, которая нуждается в помощи.

Когда решила поучаствовать в проекте «Я – волонтер», то

очень хотелось записаться на прогулку с собаками и взять с собой сына, который мечтает о своем четвероногом,

но как-то сложно было организоваться по времени. Выбрали участие в благотворительной ярмарке. Своими руками сделала шкатулку для продажи и в один из субботних дней приехала на выставку кошек в «Сургут Сити Молл», где вместе с другими волонтерами пыталась реализовать сделанные работы. Надо сказать, что народ еще как-то настороженно относится к подобным мероприятиям. Не все, конечно, но некоторые смотрят на тебя так, будто ты им предлагаешь нечто подозрительное, типа заговоренного шаманского зуба, а не авторскую работу, деньги от продажи которой пойдут на помощь животным. Но, к счастью, были и улыбчивые приятные покупатели.

Особенно радовало, когда подходили родители с детьми.

Героем того дня для меня лично стала маленькая девочка Полина Фоменко. Она – активный волонтер движения и участвует во многих мероприятиях, ярмарках. Ни тени смущения, активно и доброжелательно девочка работает наравне со взрослыми…

Часть работ мы продали, другие остались на следующие акции. Поняла, что наши ярмарки и сбор средств – это очень малая часть ежедневной работы волонтеров, и им правда нужна наша помощь. Разная – можно купить корм, погулять с собаками, сделать поделку для ярмарки, отвезти животное на стерилизацию, организовать перевозку бездомного животного на передержку.

Хочется помечтать поглобальнее – чтобы не появлялись бесхозные котята в подъездах и собаки на улицах, которые были взяты на дачный сезон ребенку для игр. Но это как мусор на улицах – пока явление постоянное, а значит забот волонтерам еще выше крыши. Спасибо, ребята, понимания и поддержки вам всяческой.