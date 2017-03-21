Российский рынок акций предпринимает первые попытки весеннего роста, поводы для оптимизма появляются. Какие события минувшей недели повлияли на настроения инвесторов, как отразился рост ставки ФРС США на основных активах и в чем нюансы получения дохода по государственным облигациям? Об этом сегодня наш выпуск.

Настроения, с которыми российский фондовый рынок начал новую неделю, — сдержанно-позитивные. После затяжной коррекции биржевые индексы пытаются закрепиться в зеленой зоне выше 2000 пунктов по ММВБ. В целом, внешний фон этому способствует.

На днях состоялись выборы в Голландии. Рынки опасались победы партии евроскептиков Герда Вильдерса, однако в результате победила партия действующего премьера Марка Рютте. В то же время, евроскептики увеличили свое представительство в парламенте Нидерландов более чем на 60% – с 12 до 20 мест в парламенте. И это тревожный звоночек в преддверии выборов в соседней Франции, первый раунд которых пройдет 23 апреля.

Вторая новость, позитивная для нас:

агентство Standard & Poor's повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до «позитивного» со «стабильного», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне «ВВ+».

Пересмотр прогноза отражает процесс адаптации нашей экономики к низким ценам на нефть с сохранением невысокого госдолга.

И, безусловно, много внимания было приковано к заседанию ФРС США, который, как и ожидали участники рынка, повысил ставку на 0,25%. При этом рынку был послан четкий сигнал – политика ФРС остается адаптивной, то есть ФРС будет следить за динамикой экономических показателей и внешних угрозах и принимать решения исходя из сложившийся ситуации.

Исходя из того, что

индекс доллара после комментария главы ФРС Джанет Йеллен существенно ослаб,

отыграв негативные ожидания заседания, в дальнейшем на индекс будут влиять новые факторы. Вероятно, рубль вновь вернется к своим традиционным ориентирам. Основным индикатором для рубля сейчас остается нефть, а нефть в очень сложной ситуации.

В фокусе внимания обострение конфликта ОПЕК+ и «сланцевиков», на данный момент мы имеем существенное увеличение добычи в США и абсолютно не предсказуемые действия ОПЕК+. За две недели министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих дал два совершенно противоположных интервью. Две недели назад он сказал, что нет смысла поддерживать цены на нефть, рыночные силы сами прейдут к балансу. Но уже в конце следующей недели в интервью он объявил о том, что ОПЕК+ готовы и дальше поддерживать цены на нефть. Что это, паника в ОПЕК+ или часть политики? Мы узнаем в мае, когда будет приниматься очередное решение о продлении сокращения добычи странами ОПЕК+.

Для российского рынка акций фактор влияния ФРС более существенный. Возможно, в ближайшее время мы увидим продолжение отскока после зимнего падения рынка. Вероятные риски, с которыми может столкнуться российский рынок – это цены на нефть и возможные политические неожиданности, как внутренние, так и внешние.

В одном из наших недавних выпусков мы уже обсуждали надежность ОФЗ: эта тема оказалась интересна аудитории. Помимо высокой надежности, государственные облигации – инструмент, доступный практически любому инвестору. Если говорить о конкретных преимуществах, то я бы выделил: низкий порог входа (стоимость одной ценной бумаги около 1000 рублей); высокую ликвидность — дневной оборот торгов может составлять сотни миллионов рублей; большой выбор сроков погашения: от менее года до нескольких десятков лет.

Также я бы отметил разнообразие облигаций по типу дохода: с постоянным купоном, с переменным купоном, с амортизацией номинала, с индексацией номинала, что позволяет подобрать подходящий тип облигаций в зависимости от стратегии, целей инвестора и текущей экономической ситуации.

Доход по государственным облигациям складывается из двух вещей: купонный доход и доход от погашения, текущие ставки вполне конкурентны по сравнению с банковскими депозитами. Также не стоит забывать, что можно составить облигационный портфель из ОФЗ, чтобы купить его на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и дополнительно получить инвестиционный налоговый вычет в размере 13%.