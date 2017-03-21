​Просыпайтесь! // ИНФОГРАФИКА

Накануне, 20 марта в 13:28 по Москве в Северном полушарии официально началась весна, сообщил National Geographic Россия: понедельник был отмечен как день весеннего равноденствия.

Теперь день будет прибывать, и просыпаться по утрам самым отъявленным совам станет проще. Если учесть, что более половины аудитории siapress.ru, принимающей участие в опросах на сайте, не высыпается, эту новость можно счесть хорошей.