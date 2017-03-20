Неделю назад в разговоре с депутатом Дмитрием Гузом стало известно, что к исходу первого полугодия 2017-го года развалины бывшего тубдиспансера должны быть снесены. Однако в ходе прямой телефонной линии с директором департамента архитектуры и градостроительства Алексеем Фокеевым, состоявшейся в конце прошлой недели, выяснилась совсем другая, менее утешительная информация.

Этот объект, как известно, был передан из окружного имущества в муниципальное. К сожалению, при том, что мы со стороны департамента неоднократно обращали внимание, что нужно выполнить утилизацию отходов – а они имеют определенную группу, – это не было выполнено.

Земельный участок был передан управлению капитального строительства. Были направлены официальные письменные запросы в различные институты, которые занимаются определением класса вредности тех или иных отходов. В настоящее время получены заключения о том, что по классу вредности этой территории УКС не полномочен по вывозу отходов и утилизации. В настоящее время будем готовить передачу этого земельного участка в управление по природопользованию и экологии. У них есть соответствующие допуски. Ну и, собственно, будем определяться, в какие сроки начнется утилизация. Пока этот вопрос отодвигается.

Сроки обозначить сложно.

Там действительно, исходя из заключений компетентных федеральных институтов, не самый простой класс отходов. Нужно все делать аккуратно. Раз уж это территория общего пользования, нам нужно максимально обезопасить людей, которые будут на этой территории потом находиться. Сейчас будут вноситься изменения в постановления по передаче участка. В какие сроки управление займется – сложно сказать. Я думаю, через неделю на аппаратном совещании Алексей Усов поднимет эту тему.