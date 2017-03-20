​Путевая заметка

«Калоши носи! Ноет она»

коллеги

Намедни попутал черт пройтись пешком от магазина «Первый», что на Гагарина, до Преображенского храма. Путь не так чтобы долгий: всего два с половиной километра. Однако он олицетворяет все грешки, которые десятилетиями таит в себе наш славный город.

Первое, что бросается в глаза (и ноги) – залитые тающими массами пешеходные тропы. Они и в сухое время года мало пригодны для ходьбы: полуразрушены, избиты и напичканы торчащей то тут, то там арматурой. Что уж говорить о сургутской мокрой весне, когда вся эта «прелесть» оказывается залита водой, завалена грязным снежным месивом и покрыта слоем тонкого льда, на который стоит наступить – и провалишься в воду по щиколотку.

Пешеходы (а их немало, район-то все-таки густонаселенный), скачут по островкам выступающего асфальта, как сайгаки. Пришлось наблюдать, как в одной из ям застряла колесом детская коляска. Вытаскивать ее молодой маме помогал один из прохожих, оба при этом стояли в луже.

Далее через все препятствия, с уже вымокшими ногами добираемся до автомобильного моста через Сайму.

По обе стороны от него есть пешеходные зоны. Их не ремонтировали, кажется, с момента строительства.

Асфальт там давным-давно разбит, да еще и самым неприятным образом: его будто-то кто-то накренил в сторону проезжей части. Идешь – хромаешь. А на особо скользких участках держишься за перилла, чтобы не уехать к отбойникам.

Кстати говоря, эти отбойники – единственное, что разделяет дорогу и тротуар. То есть, прохожие ничем не защищены от брызг, что летят в их сторону из-под колес автомобилей. А, как говорится, там и отступать некуда – позади железное ограждение, за которым только Сайма.

У самых крупных луж пешеходы притормаживают, ждут, когда мимо промчится машина, и только после этого короткими перебежками стараются преодолеть этот особо мокрый участок. Но даже при соблюдении всех мер предосторожности, чистыми выбраться с моста удается не всем. Мне не удалось – куртка оказалась покрыта мелкой грязевой «росой».

Автомобилисты тут ни при чем – не будут же они, в самом деле, ехать со скоростью черепахи.

Тем более, что и им самим приходится несладко. Ведь вместе со снегом с моста ушла и часть асфальта. О колейности никто даже не говорит – она как бы сама собой разумеется. Но вместе с тем на дороге образовались еще и дыры размером с хороший медный таз. И глубины примерно такой же. Кто из автомобилистов знает об этом или уже был научен горьким опытом – притормаживают. Остальные могут полагаться только на быстроту своей реакции.

А ведь такими вот проблемными участками заполнен весь наш город. Откровенно говоря – весь наш город и есть проблемный участок с редкими плевочками благоустройства.

Коллеги говорят, Сургут – для автомобилистов. Пешеходам на улицу лучше не соваться. На деле же и тем и другим хочется сказать только одно: выживите. С потеплением вас!

Анастасия Семихатских