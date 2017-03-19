«Спасибо, сургутяне, что поддерживаете такие важные события для нашей страны», — написал в соцсетях глава города Вадим Шувалов, вернувшийся с митинга в честь трехлетия присоединения Крыма к России.

Удивляет не сам повод: как ни крути, вхождение полуострова в состав страны — действительно серьезное, историческое событие. Но тут оказывается, что и сама радость по этому поводу — важна.

Можно понять. То ли у населения, то ли у власти есть запрос на массовые патриотические демонстрации: вот близится Первомай (который, правда, несмотря на перелицовку, многие по-прежнему считают советским Днем международной солидарности трудящихся — точно так же, как поверх российского гимна по старинке поют: «Союз нерушимый республик свободных»); далее — 9 мая, потом День России. Много поводов собрать народ на площади.

Но этого, судя по всему, недостаточно, поэтому и появляются в календаре такие даты, как 14 марта или, например, 7 февраля. Спросите, что это? — А это годовщина открытия Олимпийских игр в Сочи, она же День зимних видов спорта: вы, что, не рады?

Мы готовы любое мало-мальски значительное событие снабдить годовщинами с митингами, на которые со скрипом идут нагнанные бюджетники, чтобы потом ругаться на загубленные полдня выходного.

Но, может, стоит такое похвальное единение демонстрировать в каких-то более полезных акциях? Субботники те же проводить. Ну, а если так уж надо собираться всем миром с плакатами и радоваться наличию в составе нашего государства той или иной территории, предлагаю каждый год посвящать такие демонстрации разным регионам. Кировская область — наша! Рязанская область — наша! Кострома! Новосибирск! Магадан! Все — наше. Патриотизм и общее счастье — гарантированы.