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Сургутская неделя. ​О сколько нам открытий чудных!..

Середина марта для Сургута оказалась богата на всевозможные новинки и презентации

Как мы знаем, одна из важнейших функций губернаторов – все вокруг открывать. Так, Наталья Комарова на днях открыла в Сургуте многострадальную поликлинику «Нефтяник» и детский сад «Волчок» возле «Ауры». Это, конечно, не то чтобы географическое открытие, но все же очень важное символическое мероприятие.

Главное, как говорил незабвенный Чебурашка, мы строили-строили и, наконец, построили! Поликлинику, например, возводили с 2005 года. Зато теперь светло, просторно, функционально и очередь электронная. Парковочных вот только мест маловато, но это взгляд в будущее, когда личный транспорт уступит место индивидуальной телепортации.

Вы удивитесь, но базу ОМОНа 17 марта тоже открыла Наталья Комарова, а как же. А также командующий уральской Росгвардией генерал-лейтенант Игорь Голлоев. Я насчет нацгвардии не очень пока в курсе, насколько она имеет отношение к ОМОНу. Но не в этом суть. База ОМОНа строилась куда быстрее поликлиники, но тут тоже не обошлось без проволочек – открыть ее пытались и в прошлом, и в позапрошлом году. Вновь слово Чебурашке.

Теперь наша милиция (нацгвардия?) будет беречь нас со страшной силой, чего и вам желаем.

Завершая тему строительства и чудесных открытий, заметим, что зависла в неизвестности судьба культового кинотеатра «Аврора». Несколько поколений сургутян исправно ходили сюда в киношку и не только, затем здание передали театру кукол «Петрушка» – и тут выяснилось, что здание успело состарится, как и надежды «Петрушки» на собственный дом. Теперь рассматриваются три варианта развития событий: капремонт, реконструкция или снос. Ни на один из них денег нет, так что «Петрушка» пока держится на малой сцене филармонии.

Тем временем, культурная жизнь города не «Петрушкой» единой. Так совпало, что почти в одно и то же время Сургут настигла «Театральная весна» и «Студенческая весна». В первой весне 20 театральных коллективов города покажут благодарным зрителям 30 постановок, и это рекорд и прекрасно. Вторая весна чуть позже соберет лучшее творческое студенчество, что радует не меньше.

Также порадует и традиционный праздник оленеводов в деревне Русскинская – на этот раз мероприятия посетят представители ООН. В связи с чем

есть робкая надежда, что праздник будет не только ярким и экзотическим для городского зрителя, но и привычным для горожан в смысле бытового комфорта.

Не то представители ООН подумают, что мы тут все оленеводы, что неправда. Есть еще нефтяники и газовики, с ними международные чиновники побеседуют позже – на тему проблем аборигенов. Чиновникам покажут соответствующие договора о мире и бензопиле «Дружба», возможно, даже свозят на территорию. Но это уже без нас, так что все на праздник в Русскинскую!

Мы вам обещали закрыть тему строительства? Извините, обманули. Тут, собственно, не столько строительство, сколько обустройство –

на территории бывшего рыбкомбината решено создать парк немножко культуры и, главным образом, отдыха.

Что любопытно – с помощью концессионного соглашения на 20 лет с частным инвестором. Это значит, что веселье в парке будет платным – ну и пусть, лишь бы все обустроили как в лучших парках на территории бывших рыбкомбинатов. Желающие обустроить, кстати, уже имеются.

Напоследок – новость из области юридической казуистики. В Сургуте собираются приватизировать хлебозавод, не приватизируя его. Нынешняя юридическая форма предприятия мешает ему печь хлеб и вообще жить, поэтому приватизация спешит на помощь. При этом завод останется на сто процентов в собственности муниципалитета. Как это возможно, я не очень понимаю, но нам объяснили, что так надо, а значит – нет ничего невозможного. Будем верить и жевать «Бородинский».


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Сегодня в 10:21, просмотров: 161, комментариев: 0


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