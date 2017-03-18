Огайо-Сургут: диалог на равных вне политики

США и Россия совсем недавно перевернули страницу под названием «холодная война», но все еще идут разговоры и ярые споры о взаимоотношениях этих стран. И в это же время происходит событие весьма неординарное и удивительное: новое поколение – старшеклассники из города Колумбус и сургутские школьники установили контакт друг с другом, и в течение 9 месяцев реализуют настоящий международный бизнес-проект «Российско-американский партнерский диалог».

22-27 марта шесть сургутских семей станут больше: они примут американских старшеклассников, которые приедут в наш город, чтобы договориться о финальном этапе проекта. И в России и в Америке нашлись люди, которые поддержали желание обеих сторон вести диалог в бизнесе и строить его на равных. Не зря по-английски он звучит Peer-to-Peer.

Американская компания «Международная программа г. Колумбус», «Лингва» Центр, Сургут, учебный центр ICAN, Москва, образовательный институт «Джуниор Эчивмент» и средняя школа Веллингтон, Колумбус, штат Огайо, объединились для того, чтобы подростки смогли найти общий язык в создании совместного проекта. Целью проекта является знакомство с азами экономики и финансовой грамотности, определение и решение социальной проблемы, знакомство с бизнес-концепциями международных отношений и торговли; а также улучшение взаимодействия и взаимопонимания с представителями другой культуры. Результатом участия, в конце мая 2017 года, станет реальный работающий бизнес-проект, приносящий финансовый результат и пользу обществу.

Организаторы уверены, что участие в этом проекте способно изменить жизнь его участников, дать дорогу в успешное яркое будущее.

Проект всего за девять месяцев учебного года дает знания и развивает умения, которые многие взрослые люди приобретают в течение долгих лет – это мнение высказывает старшее поколение, которое наблюдают за проектом со стороны.

Американская делегация едет в Сургут для того, чтобы открыть третью фазу совместной работы с российскими старшеклассниками, педагогами и руководителями – бизнес-консультантами. Важно отметить, что десять сургутских школьников в январе уже побывали в Штатах. Причем, совершенно бесплатно! Американцы – не только участники программы, но и представители общественности – оказали самый тёплый приём, участвовали в официальной и неформальных встречах, задавали вопросы, словом, не имеют предубеждений, настроены на сотрудничество, что нас радует и вселяет уверенность в конструктивном диалоге.

Вот как пишет американская газета «The Columbus Dispatch» от 6.01.2017: «В эту среду десять русских школьников и 19 учащихся средней школы Веллингтон впервые за долгое время встретились для построения успешной команды. Ребята поставили перед собой цель открыть международную компанию, которая поможет решить проблему молодежи в обеих странах. Для того, чтобы составить идею продукта и бизнес план, американским школьникам из Огайо приходилось приезжать за полтора часа до обычного начала занятий, чтобы связаться с Москвой и сибирским городом Сургутом по видеосвязи. Когда у нас 7 утра – в Сургуте 5 часов вечера… Русские школьники учатся в Lingua – школе, чья образовательная программа реализуется на английском языке… Программа полезна не только школьникам в их будущем, но и повлияет на мир, которым им предстоит управлять».

Теперь наша очередь встретить их гостеприимно и тепло на российской земле и сказать наше слово о том, что взаимопонимание – это единственный способ решить международные противоречия.

Излишне говорить, что общение идет исключительно на английском языке, поскольку американские партнеры не владеют русской речью. Однако для «Лингва» это обстоятельство оказалось не барьером, а скорее преимуществом: условием участия в проекте было владение иностранным языком на высоком уровне, а так же важны психологическая готовность к диалогу, настойчивость, продуктивность.

«Это серьезный вызов и практика для наших ребят, — комментирует педагог «Лингва» Мадина Cадыкова. — Им надо было освоить работу на онлайн платформе данного проекта, попробовать свои силы в той или иной профессиональной сфере и решить, хотят ли они быть маркетологами, логистами, поставщиками, менеджерами по продажам в зрелой профессиональной жизни».

Именно это мотивирует ребят, реальные задачи и ответственность! Они не готовятся «ко взрослой жизни», они живут и преображают действительность.

«Это проект, который позволит ребятам не только понять, что такое — зарабатывать деньги, но и давать возможность зарабатывать их другим», — подчеркивает педагог, говоря о том, что, по сути, это серьезная работа по подготовке элиты нации.

Стороны отложили в сторону политические вопросы и решили больше к ним не возвращаться.

Об отсутствии интереса простых студентов в Огайо к политике, кстати, говорят и сургутяне, которые побывали в Америке: «Я ожидал, что им будет интересна политическая ситуация в нашей стране, — говорит Антон Говорухин, — но им оказалась совершенно неинтересна политика — как внутрироссийская, так и международная в целом». Это позволило участникам проекта работать, не отвлекаясь на выяснение политических предпочтений партнеров. Одной из основных идей стало не просто знание, а действие: «Век пересказа информации уже окончен, все знают, что сейчас большое преимущество имеют те профессионалы, которые в первую очередь знают иностранные языки, читают необходимую информацию и понимают, что она постоянно обновляется, требуя постоянного самосовершенствования и самообразования», — отмечает генеральный директор Ценра гуманитарного образования «Лингва» Раиса Журавлева.

Одной из важнейших целей проекта, конечно, является общение без посредников, без фильтров, напрямую и на равных: именно поэтому важен культурный обмен студентами.

Несмотря на то, что основной массив работы делается в интернете, очень важно и личное общение, а также проникновение в культуру партнеров. Побывав в США, сургутские студенты «Лингва-центра» отметили, что множество стереотипов об американцев или не работают, или представлены в искаженном виде: теперь, надо полагать, в том же будут убеждаться а студенты из Огайо.

Партнеры пришли к общему мнению, что даже на этом этапе результаты очевидны. Налицо дружеские отношения и партнёрский конструктивный диалог молодых людей. Они пронесут через всю жизнь это, а не навязанный СМИ образ россиянина или американца. Безусловно, компьютерные умения старшеклассников, выросли на порядок. И я нет сомнения, что из сорока детей этой программы кто-то точно построит международный гуманитарный бизнес.

«Лингва делает и будет делать все, чтобы с нашей стороны успешных специалистов было как можно больше. Потому что именно за ними — наше будущее. И воспитывать профессионалов нужно с детства. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенко так же владел иностранным языком и был готов психологически к общению с иностранцами лицом к лицу, не откладывайте на следующий год и приходите к нам», — отмечает Раиса Журавлева.

Справка: Познакомиться с американцами сможет любой желающий. Для этого «Лингва» организует ряд открытых мероприятий для горожан: 22 марта в 14.30 в Сити-Центре (Зимний сад) состоится знакомство американских гостей с Сургутом. 23 марта в 16.30 в конференц-зале СИА-ПРЕСС ЦЕНТРА состоится пресс-конференция, где сургутская общественность и СМИ смогут задать американцам свои вопросы. 26 марта в 14.00 в Институте Диалога культур «Лингва» будет организовано неформальное общение. Телефон для записи на мероприятия: 28-75-38