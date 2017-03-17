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​Благими намерениями…

Вчера утром выезжала из своего двора на улице Киртбая и неожиданно для себя встала в пробку – то есть даже с придомовой территории на дорогу выбраться не смогла. На перекрестке царила вакханалия: какой-то мужчина — видимо, из неравнодушных, взяв на себя роль регулировщика, тщетно пытался разделить транспортные потоки с четырех сторон. Пару машин прямо на дороге стояли на аварийках, но столкновения не было – они просто не могли въехать на территорию поликлиники – некуда, и с дороги съехать не могли. Выбралась я на дорогу только через 15 минут – прежде этого не было никогда.

8:30

9:20

14:00

Открытия поликлиники «Нефтяник» ждал весь район. Еще бы: огромный современный медицинский комплекс с новеньким оборудованием и широкими диагностическими возможностями наконец-то – после 12 лет стройки – заработал для жителей.

Ждали и дождались.

Теперь практически всегда спокойная в плане трафика (исключение – непродолжительная тянучка после пяти-шести вечера в сторону УБР) улица стала непроходимой.

Картина маслом: у огромной поликлиники в восемь этажей абсолютно мизерная парковка, из-за чего посетители ставят машины вдоль проезда в жилой массив за поликлиникой. Плюс новый жилой комплекс «Быстринка», на территорию которого заехать и припарковаться сейчас нельзя. Да плюс выезжающие с обеих сторон из дворов потоки машин, а также проблема с парковками во всех близлежащих дворах, от чего люди, приезжающие за полночь, паркуются вдоль дороги, занимая один ряд. Плюс остановка, на которой нет места, чтобы разминулись два автобуса.

Отсутствие светофора, который там если и появится оперативно, то вряд ли спасет ситуацию просто потому, что разделить потоки – это одно, а предоставить место для парковки – это другое.

И, как «вишенка на торте» - большегрузы «Перекрестка» и «Магнита», которые ежедневно стоят либо у дороги перед въездом в поликлинику, либо заезжают во дворы на Киртбая, иногда застревая в нечищеном снегу и перекрывая въезд и выезд оттуда полностью, иногда выкручиваясь на мизерном пятачке, чтобы как-то подъехать к технологическому входу магазина, а иногда просто бесцельно стоя на проезде, о чем ранее писал Тарас Самборский.

Впрочем, и увеличившийся поток пешеходов на одном-единственном нерегулируемом пешеходном переходе возле поликлиники стопорит движение транспорта со стороны Югорского тракта иногда на 5 минут.

Удивительно, что за 12 лет строительства устроители этого объекта и городские власти не предусмотрели такую очевидную вещь, как парковка перед зданием. Вот так легко и изящно, буквально за считанные дни, в отсутствии нормального и логичного планирования городской территории и движения транспортных потоков и за неимением дорожной инфраструктуры население сразу нескольких микрорайонов получило огромную проблему, которая теперь будет постоянной.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 306, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:01
"Чиновники должны догадываться"?
Ниче они не должны. Ща кто нибудь из Них очередное эссе запилит.
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 16:18
Смешно конечно сравнивать городскую администрацию с коварным джином - оперативность не та. Но та сказочная закономерность, когда к любому количеству меда неизменно прилагается двойная порция дегтя, а любое достижение, не успев случиться, сразу тянет за собой ряд проблем, наталкивает на инфернальные аналогии.
Ни одно медицинское учреждение в городе сейчас не имеет парковки адекватной площади, как и большинство образовательных, культурных итд. Отличился разве что нефтегазовский дворец искусств, хотя гораздо уместнее было бы устроить нечто подобное возле многочисленных офисных центров компании, проклинаемой уже, я думаю, жителями всех прилегающих дворов.
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 18:33
Интересно, хоть один чиновник в городе пытается не подписать или не принять проект поликлиники или любого другого активно посещаемого учреждения, не обеспеченного нормальной парковкой?
А может есть смысл включить голосовалку (а потом предоставить результаты в администрацию и думу) с вопросом- а не стОит ли ликвидировать парковки с шлагбаумами у администрации города? оставить проезд у здания, как у домов на Каролинского, к примеру. И пусть ставят где хотят? А эвакуаторщикам - не мешаааать.

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