​Все, что нужно знать про сегодняшнюю Россию

В четверг, 16 марта одной из новостей дня стало официальное заявление Кремля, сообщения о котором вышли с заголовками, вгоняющими в ступор любого психически нормального человека не страдающего провалами памяти и обладающего хотя бы приблизительными понятиями о морали.

Приведу только государственные ресурсы.ТАСС: «Кремль не получал письмо Януковича с просьбой ввести войска на Украину». Интерфакс: «Песков опроверг письменую просьбу Януковича о вводе войск на Украину». Киселевское РИА Новости: «В Кремле не получали письмо Януковича с просьбой ввести войска на Украину».

В тексте: «Дело в том, что никакого письма официально в администрацию президента не поступало и никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось».

И ответ на немедленно заданный журналистами вопрос, как объяснить официальное заявление упокоившегося недавно с миром и почестями представителя России в ООН Виталия Чуркина, прозвучавшее на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года: «Сегодня я уполномочен сообщить так же следующее. Президентом России получено следующее обращение президента Украины Виктора Януковича. Я цитирую: «Как законно избранный президент Украины... обращаюсь к президенту России В. В. Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины».

Ответ феерический: «Этого я не могу объяснить, этого я не знаю. Я могу только констатировать вам ситуацию де-факто и де-юре – то, что я уже сказал».

Далее от автора следует целый абзац обсценной лексики, перемежающейся неопределенными артиклями и непереводимой игрой слов...

В принципе, ничего нового в этом наглом бесстыдстве схватившего бога за бороду властелина колец и одной седьмой части суши с ее подданными нет.

Но, друзья, товарищи, граждане, господа! Я уж не говорю, что текст обращения Януковича Чуркин официально передал в секретариат Совбеза ООН, и он уже опубликован. Куда ж теперь девать не менее официальное заявление самого Путина, сделанное 4 марта 2014 года? Которое лежит не в сейфе на Старой площади за семью печатями засекреченное до грифа «перед прочтением сжечь», а на опять-таки на официальном сайте Кремля в совершенно открытом доступе. А ведь тогда Владимир Владимирович Путин лично произнес:«Что может послужить поводом для использования Вооруженных Сил? Это, конечно, крайний случай, просто крайний.Во-первых, о легитимности. Как вы знаете, у нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании Вооруженных Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины».

В романе Оруэлла «1984» пропагандисты виртуозно подменяли историю в зависимости от надобностей сегодняшнего дня. Подчищали до последней буковки. В реальном сталинском СССР, послужившим прообразом оруэлловской антиутопии, топорно заставляли вырывать страницы из учебников и вымарывать «вышедших из доверия» на фотографиях.

В нашей освобожденной от химеры совести Великой Державе на эти условности уже просто плюют. Нагло, демонстративно.

Знают, уверены на сто процентов, что к ответу их не призовут. Некому. Повывели за семнадцать годков строительства антиконституционной вертикали, выкорчевывания гражданского общества, преследования несогласных, круглосуточной одуряющей лживой госпропаганды.

Вот, собственно, и все, что нужно знать про сегодняшнюю путинскую Россию нам, ее гражданам, всему миру, каждому политику, который собирается вести какие-либо дела с Владимиром Путиным и его бесстыжем детищем.

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