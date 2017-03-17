​Теплые люди и теплые коты

И день этот начался не с кофе, как ни банально, а с тревожных порывов ветра за окном и с температурным показателем ближе к минус 30. Но все же день был не по-зимнему теплым благодаря рассказанным историям и встречам.

Совместно с журналистами телеканала СТВ мы снимали сюжет о подопечных ОД «Дай лапу».

Далеко не первый раз я сталкиваюсь с пушистыми, судьба которых оказалась полна неприятных последствий из-за человеческой жестокости и безалаберности, но привыкнуть к этому просто нельзя.

Я зашла в фотостудию «Артель», открывшую свои двери для нашей работы (за что отдельная благодарность ее руководителю, Андрей Иванов, ты — герой, который приютил всех четверолапых и неравнодушных к ним), меня встретила хрупкая и приветливая девушка-волонтер, которая привезла своих подопечных на съемки. Переноска для животных... Первое знакомство. Я ведь даже не сразу поняла, что разделяющий двух котят кусочек серого меха — это спина истощенного кота-экзота, который оказался не нужен своим предыдущим хозяевам. Сердце забилось чаще, больно стало почти на физическом уровне. Мы не узнаем и половины того, через что пришлось пройти этим бедолажкам. Первичная волна тревоги сменяется осознанием того, что сейчас они в безопасности, им повезло, нашлись добрые сердца и заботливые руки.

Приезжает съемочная группа. Начинаем работу.

Котята заинтересованы и взволнованны одновременно. Но при этом доверяют людям, по-прежнему доверяют!

Немного терпения, и кадр за кадром получаются прекрасные снимки, которые впоследствии помогут малышам обрести новый дом. Чуть позже я узнаю, что висячие ушки и огромные лапки одного из котят, это не причуда селекции, а последствия сильного обморожения. Потому что очаровательного голубоглазого мальчугана нашли брошенным в холода в районе ГРЭС. У чудесной девочки травмирован глазик… но, поверьте, полученный не в силу самых радужных обстоятельств дефект не делает ее менее ласковой, не лишает ее надежды стать частью новой любящей семьи. А про самого большого кота и добавить нечего, просто взгляните на него и представьте себе — это уже положительная динамика, это животное, которое идет на поправку, страшно подумать, что же с ним было «до».

Висячие ушки и огромные лапки котенка-подростка – это не причуда селекции, а последствия сильного обморожения… Буквально сразу после фотосессии волонтеру позвонили люди, которые приняли этого красавца в свою семью

Тепло. Теплые люди. Теплые коты. Теплая студия. Отзывчивые журналисты, исправные фотоприборы, улыбки и диалог перед камерой. Вопросы о волонтерах, о стремлениях, о необходимости помогать и не оставаться равнодушными. Я говорила о себе, отвечала… и, конечно, перед камерой не всегда получается сказать главное.

Но это главное можно прочувствовать, прикоснувшись к крохотному тельцу счастливого найденыша.

Прочувствовать любовь и благодарность. Ответить на основной вопрос «Почему я это делаю?» — наверное можно только одной фразой: «Потому что я не могу представить, как можно этого НЕ делать». Я не смогу пройти мимо, не обогреть, не помочь, не купить еды.... Я не смогу сделать вид, что меня это не касается.

В центре кадра ласковая девочка Тася черепахового окраса с травмой глаза, которая ждет человеческого тепла (УК591)

Буддисты верят, что все животные когда-то были нашими матерями. И я верю в то, что мы, каждый из нас, может принести в этот мир хоть немного добра. Помогайте. Это сделает вас счастливее, поверьте мне. Спасайте жизни — большие, маленькие, человеческие и прочие. Не причиняйте боли... Почему бы проходя мимо многочисленных прилавков в магазине не купить упаковочку-другую корма для животных. Возможно, это окажется крайне важно для кого-то потерянного и пока одинокого.

Мордастый парень по кличке Босс, выкарабкавшийся из лап голодной и холодной смерти, до сих пор надеется на свое кошачье счастье в виде теплого дома и любящих хозяев (УК676)

Едва ли я сейчас смогла выразить все, что хотела. Но думаю, смогла отчасти поделиться с вами тем, что у меня на душе.

Благодарю всех, кто принял участие в этой съемке. Ребята, вы особенные! А уж про пушистых слов нет — само терпение и обаяние!

Волонтер Татьяна Крылова (по центру с подопечной Тасей на руках) с журналистами СТВ, организовавшими судьбоносную съемку для озорного сиамца

Кстати, присмотритесь к ним, возможно именно вы сможете стать для них новыми любящими хозяевами. Ведь чудеса случаются не только на Новый год. Так что я желаю Вам настоящего хвостатого чуда!