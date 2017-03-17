Аудитория siapress.ru возмутилась словами главы департамента городского хозяйства Констанина Карпеткина о том, что чиновники не должны учитывать состояние здоровья жильцов при предоставлении им жилья.

Константин, вы намеренно вызываете огонь на себя или реально не понимаете, что несете?

Давайте поабзацно:

«При расселении из ветхих аварийных домов законом не предусмотрено учитывать состояние здоровья жильцов». Даже если это так, вы зачем это вслух произносите? Это кривизна закона, это как минимум негуманно. Если знаете, что так, но понимаете, что должно быть иначе, — так учтите здесь и сейчас состояние здоровья тех, кого планируете осчастливить. Тяжело?

«Если люди понимают, что с ними работают, и они знают, что у них в семье есть кто-то с ограниченными возможностями здоровья, то они тоже должны…» Я допускаю, что люди НЕ понимают, что с ними кто-то работает. Ну, они-то инвалиды, им разрешается не понимать, а вот вы, уважаемые, вроде как здоровые, а работаете с людьми так, что те не понимают, что с ними работают. Как так?

«Чиновники должны догадываться?» — обязаны!!! Если нет времени, желания и задачи изучать документы переселяемых, то да, должны догадываться! А если не догадались вовремя, то подсуетиться в темпе вальса и придумать, как помочь людям, не вынося это на обсуждение в СМИ. Вы так не считаете?

«Если принесут справку, о состоянии здоровья, например, то сможем учесть это при приобретении квартир».

Как конкретно эта семья приносила справку о состоянии здоровья? С учетом того, что одна не ходит, другой не видит?

То есть как случилось, что именно по этой семье вам было неясно, что они инвалиды и что им нужны нижние этажи?..

Комментарий к материалу «Чиновники должны догадываться?..» подвергся незначительной редакторской правке. Оригинал можно прочесть здесь.