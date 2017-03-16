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​оСКВЕРнили

Как Сургут лишился потенциально интересного лесного массива

Семь лет назад, переехав в свою квартиру в доме по улице Ивана Захарова, одним из плюсов района я подметила наличие в 200 метрах от дома небольшого лесочка. Я сейчас говорю о будущем сквере сбоку от ГМ «Богатырь».

Вот этот лесок

Лесок был, конечно, немного загажен мусором, но, тем не менее, гулять по нему было одно удовольствие — большие, старые, могучие вечнозеленые сосны, ели и даже кедры росли вперемешку с осинами, березками и кустиками, а между ними проходили песочные тропинки. Там когда-то гнездилось целое семейство белок, пели птицы — в общем, был настоящий небольшой природный рай посреди многоэтажек.

Сначала лесок проредили со стороны новенькой школы (СОШ №31), когда решили обнести забором ту его часть, которая «отошла» к учреждению. Это было пару лет назад. Но потеря для всего участка в целом была не такая большая.

Все ухудшилось прошлым летом, когда внезапно одним прекрасным утром жители близлежащих домов проснулись от звука бензопилы, которой начали нещадно вырубать деревья. Как выяснилось, пришел черед этого дикого лесочка стать благоустроенным сквером. К концу лета наш старый лес стало не узнать…

То же место сейчас

Во-первых, его проредили так сильно, что поначалу казалось, что там будут строить футбольное поле. Затем возникли вопросы по тропиночной сети —

создается ощущение, что «дизайнер» просто ткнул пальцем: тропинка туда, туда и туда, никакой логики.

Ширине центральной аллеи позавидует и парк за Саймой, и парк Нефтяников…

При этом в некоторых местах все же остались нетронутыми группки деревьев: где-то две сиротливые березки, где-то парочка тоненьких сосен. Выглядят, если честно, убого. Предполагаю, что «лесоруб» увлекся, и очнулся лишь тогда, когда увидел, что вырубил почти все на своем пути. Или, может, у него была задача оставить лишь «хиляк», а более крупные деревья — срубить и вывезти кому-нибудь для строительства загородных хором. Не знаю.

3.

Это — центр сквера. Три несчастные сосенки…

и две березки

Ради интереса попросила у администрации дизайн-проект, как будет выглядеть сквер в итоге. Ответ сразу поставил все по местам: «Проектно-сметная документация сквера в 31-м микрорайоне разрабатывалась в соответствии с установленным законодательством:

разработка дизайн-макета (четкое графическое представление об итоговом виде объекта) не требуется.

Проектной документацией предусмотрено функциональное разделение сквера на зоны: для пеших прогулок, кратковременного отдыха посетителей, занятий спортом и отдыха с детьми, а также озеленение его территории (создание газона вдоль построенной дорожно-тропиночной сети, посадка деревьев и кустарника)».

Получается, что даже сама власть не представляет, что в конечном итоге им «состряпает» подрядчик!

Да, там будут детские площадки, скамейки, дорожки, освещение и так далее. Но у меня вопрос: почему? Почему чиновникам неинтересно, что там будет в итоге, почему не просят проект: вот тут клумба, тут скамейка, тут две березки в каменном кольце, тут вот такая детская площадка, а вокруг вот такие цветочки? А остальное залито бетоном! Почему позволили вырубить такие старые мощные деревья, а не постарались сохранить их по максимуму?

Почему после вырубки деревьев и кустов потом будут сажать другие за деньги? (Напоминаю: «создание газона вдоль построенной дорожно-тропиночной сети, посадка деревьев и кустарника».) Зачем делать такую широченную центральную аллею? Чтобы закатать ее в бетон?

Кстати, ориентировочная стоимость этой зеленой зоны — около 100 миллионов рублей.

Вывод напрашивается один, который говорит обо всем: этот сквер в 31-м микрорайоне — отличный пример того, как наши чиновники изучают потребности горожан. Хотите сквер — нате! А уж какой он будет — неинтересно.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 300, комментариев: 0


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