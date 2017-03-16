Директор департамента городского хозяйства Константин Карпеткин прокомментировал siapress.ru ситуацию с сургутской семьей Сергеевых, которая получила жилье на 17-м этаже, притом что она состоит из инвалидов. После вмешательства газеты «Новый Город» она была переселена на первый этаж.

При расселении из ветхих аварийных домов законом не предусмотрено учитывать состояние здоровья жильцов. Там учитывается площадь жилого помещения, состав семьи и другое.

Если люди понимают, что с ними работают, и они знают, что у них в семье есть кто-то с ограниченными возможностями здоровья, то они тоже должны заботиться о своих близких. А не так, что пришло время расселять, и мы вспомнили, что у нас 11 этаж... Чиновники должны догадываться?

Мы покупаем квартиры, нам услугу оказывают за наши деньги, соответственно, мы выбираем, что нам нужно. Проблема действительно существует. Конечно, я если понимаю, что там будет проживать инвалид, либо пожилой человек, то этаж будет ниже.

Когда мы начинаем работать с людьми, мы формируем заявку на количество квартир. Этих людей вызываем в департамент к себе, просим с них документы. Если принесут справку, о состоянии здоровья, например, то сможем учесть это при приобретении квартир.