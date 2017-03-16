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​«Чиновники должны догадываться?..»

Директор департамента городского хозяйства Константин Карпеткин — о ситуации с семьей инвалидов, получивших неудобное жилье

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Директор департамента городского хозяйства Константин Карпеткин прокомментировал siapress.ru ситуацию с сургутской семьей Сергеевых, которая получила жилье на 17-м этаже, притом что она состоит из инвалидов. После вмешательства газеты «Новый Город» она была переселена на первый этаж.

При расселении из ветхих аварийных домов законом не предусмотрено учитывать состояние здоровья жильцов. Там учитывается площадь жилого помещения, состав семьи и другое.

Если люди понимают, что с ними работают, и они знают, что у них в семье есть кто-то с ограниченными возможностями здоровья, то они тоже должны заботиться о своих близких. А не так, что пришло время расселять, и мы вспомнили, что у нас 11 этаж... Чиновники должны догадываться?

Мы покупаем квартиры, нам услугу оказывают за наши деньги, соответственно, мы выбираем, что нам нужно. Проблема действительно существует. Конечно, я если понимаю, что там будет проживать инвалид, либо пожилой человек, то этаж будет ниже.

Когда мы начинаем работать с людьми, мы формируем заявку на количество квартир. Этих людей вызываем в департамент к себе, просим с них документы. Если принесут справку, о состоянии здоровья, например, то сможем учесть это при приобретении квартир.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 285, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:15
Вот вам и пример - туалет или баня))) Вот сидит - и не стыдно.
Iriska
не нравится
Сегодня в 13:41
Костик, ты сейчас намеренно вызываешь "огонь на себя" или реально не догоняешь какую пургу несёшь? Давай поабзацно:
///При расселении из ветхих аварийных домов законом не предусмотрено учитывать состояние здоровья жильцов/// Даже если это так, ты зачем это вслух произносишь? Это кривизна закона, это как минимум не гуманно. Если знаешь, что так, но понимаешь, что должно быть иначе - так учти, блин, здесь и сейчас состояние здоровья тех, кого планируешь осчастливить. Тяжело?
///Если люди понимают, что с ними работают, и они знают, что у них в семье есть кто-то с ограниченными возможностями здоровья, то они тоже должны .../// Я допускаю, что люди НЕ понимают, что с ними кто-то работает. Ну они-то инвалиды, им разрешается не понимать, а вот вы, уважаемые, вроде как здоровые, а работаете с людьми так, что те не понимают, что с ними работают. Как так?
///Чиновники должны догадываться?/// - обязаны!!! Если нет времени, желания и задачи изучать документы переселяемых, то да, должны догадываться! А если не догадались вовремя, то подсуетиться в темпе вальса и придумать как помочь людям, не вынося это на обсуждение в СМИ. Ты так не считаешь?
///Если принесут справку, о состоянии здоровья, например, то сможем учесть это при приобретении квартир./// Как конкретно эта семья приносила справку о состоянии здоровья? С учётом того, что одна не ходит, другой не видит? Т.е. как случилось, что именно по этой семье вам было не ясно, что они инвалиды и что им нужны нижние этажи?


P.S. Надо же было такую фотку подобрать?.. Сам предоставил или это из копилок штатных папарацци? Для сайте знакомств само то, а вот для комментирования темы про распределения жилья инвалидам, надо всё-таки другое выражение лица. У каждого чиновника есть улыбчивое и располагающее "лицо на выход", а ты чего ж?
Редакция СИА-ПРЕСС Iriska
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Сегодня в 14:09
Фото заменили. F5
Швондер
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Сегодня в 14:43
Нормальный догадливый чиновник после такого жидкого ... ээээ .... обделывания ушел бы в отставку

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