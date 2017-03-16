​Занимательная урбанистика

Выбор между лежаками в кустах и туалетом там же, конечно, фееричен. Тут смотря чем голосовать. А тему, кстати, можно развить в целях дальнейшей экономии бюджета: вам остановки или автобусы? А в автобусах – чтобы тепло было или чтобы ехал? И так далее. Подобный механизм естественного отбора обнажает истинные, витальные потребности горожан, отсеивая шелуху барских замашек.

Замечу также, что ни один из предложенных вариантов не айс. Шезлонги, если они будут в муниципальной собственности и общей доступности, через две недели будут изодраны в клочья, сломаны и сожжены на ритуальном костре. Туалеты, соответственно, тоже потеряют способность к регенерации, это уж как водится. Поэтому правильно заметил в комментарии к «Буридановой демократии» Юрия Нуреева Саша Алексеев, цитирую: «На территорию парка следует запустить коммерсантов, которые мгновенно организуют и лежаки, и туалеты, и сопутствующие товары». И будут за всем этим следить, как за своим.

Задача администрации несколько иная: разрешить, указать места, провести конкурс, согласовать внешний вид, проконтролировать законность деятельности, запустить полицейское и медицинское сопровождение, все. Мусор еще чтобы вывозили, а не складывали кучкой рядом.

Вместо этого наши власти креативят со страшной силой. Вот прямо наслаждался недавним выступлением Алексея Усова: «В ближайшее время будет сформирован реестр общественных пространств. Нам нужно понимать, о каких территориях, улицах и скверах идет речь, что нас в них не устраивает, и в какой последовательности мы будем их озеленять, раскрашивать, подсвечивать». Вот, чтобы вы понимали, я прямо сейчас за пять минут опишу, что не устраивает на ВСЕХ улицах и территориях Сургута. Потому что если речь о городской среде – то это, соответственно, масштаб города. А не так, чтобы на Ленина – среда, а на ПИКСе – сплошная пятница.

Во-первых, Сургут не похож на нормальный город на уровне ног и колес. Речь даже не о ровном асфальте и торчащей арматуре – нет взаимосвязанных уровней дороги, тротуаров, нет безбарьерности пресловутой. Уклоны, сливы, дренаж – вот поле непаханое! Чтобы вода стекала, куда надо, чтобы грязи и луж не было, чтобы тротуары были широкими, и чтобы они просто были. Без заборов и бордюров. Велодорожки – по возможности. И т.д.

Во-вторых, Сургуту нужен новый, свежий, более лаконичный и менее расхристанный фасад. Тему развивать можно долго, она понятна. С той же наружной рекламой та же администрация давно и безуспешно (судя по результату) воюет. А вывески? А колористика? А облезлая панель? Подсветка сюда же.

В-третьих, Сургуту нужны точки притяжения. Набережные, правильные памятники и МАФы, рекреационные и творческие зоны, фонтаны, в конце концов.

Так что если две улицы и один сквер будут «раскрашены и подсвечены», то это не городская среда, а мыльный пузырь. Впрочем, можете делать это в любой последовательности, только – делайте!

Алексей Усов как раз об этом: «К середине 2017-го мы напишем полноценную программу».

Ого! А стоило ли так торопиться? Всего-то половина лета пройдет.

Снова слово заместителю мэра: «Но это не значит, что мы полгода будем сидеть в кабинетах. Нет, задача стоит уже в этом году: выбрать пилотную площадку, чтобы в этом весенне-летне-осеннем сезоне выполнить благоустройство. Это может быть отрезок какой-то улицы или перекресток. Начиная с асфальтирования, замены покрытий, комплексного озеленения, художественной подсветкой прилегающих зданий. Чтобы показать все это в качестве примера абсолютно реальной территории, наподобие которой в дальнейшем будет развиваться городское пространство».

Вот блин!

А я, наивный чукотский юноша, полагал, что озеленять, асфальтировать и подсвечивать город в «весенне-летне-осенний сезон» можно и нужно в несколько ином масштабе.

Что, собственно, и делалось раньше из года в год. Помните: полгорода в асфальт закатывали (ну, это совсем давно было), на всех кругах и вдоль дорог цветы высаживали, траву косили, мишек с медом и прочую живность из растений выкладывали?

Это не бином Ньютона, это то самое благоустройство, которое нынче хотят произвести на пилотной площадке. То есть нам благоустроят кусок какой-нибудь улицы и скажут, что это – концепция такая. А потом запустят обсуждение с голосованием: на каком отрезке улицы в следующем году концепцию применить? И вообще: вам здесь больше нравится ровный асфальт или цветочки? Или подсветка? Выбирайте, на все сразу денег нет. Такая вот занимательная урбанистика.

P.S. Да, кстати, рад буду ошибиться — если город подвергнется плановому благоустройству и элементарной уборке, а в качестве концепта нам предъявят нечто сногсшибательное. Но пока из всех красивых слов и бумажных затей проглядывает большой пшик.