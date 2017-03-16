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​Сургут — территория невозможного

Что мешает развиваться городу?

В ответ на тексты про туалет и пляж в парке «За Саймой» в редакцию siapress.ru пошли звонки от горожан, которые делятся своим мнением. Большинство, понятное дело, удивлено позицией администрации, однако есть и люди, которые сочли ее действия вполне логичными.

Накануне я разговаривал как раз с таким сургутянином, который взвешенно и аргументировано доказал, что туалет в парке просто так поставить нельзя: непонятно, кто и как будет его обслуживать, будет ли он платным, и если будет — как оформить эту коммерческую деятельность администрации, если не будет — то сначала следует обращаться в думу, под чьим неусыпным присмотром распределяется бюджет, — и так далее, и тому подобное.

Все так, да не так, удивляюсь я: ведь

достаточно выехать из Сургута — и обнаруживаешь, что в городах нашей страны как-то работают же уличные туалеты — где за денежку, где бесплатно.

В Тюмени на набережной, простите, приспичило — рядом стоит цивильный общественный биотуалет, причем, прошу заметить, не синяя пластиковая кабинка, а помещение с раковиной и сушилкой для рук. В Казани на улицах разбросаны такие же «заведения». Подчеркну: бесплатно.

Пытаюсь вспомнить: были ли в последние годы какие-либо инциденты с тамошними чиновниками, нахально расставившими их по улицам, снабдившими всем необходимым оборудованием и обслуживанием? Не припоминается: никто не пострадал, не лишился места, не был отдан под суд. Работают. Взяли ответственность на себя, сделали хорошо — и работают далее.

В чем же дело? По сути, это повод посмеяться: подумать только, нефтяная столица страны не в состоянии поставить 1 (один) туалет в центральном парке города!

А вот не смешно: мешают правильные и непреодолимые аргументы. Ведь действительно нельзя. По закону, понимаете ли, нельзя.

У нас, конечно, все по закону. По закону, например, нельзя купаться в водоемах — и на возражения местных экологов, которые говорят об устаревших нормативах, в управлении экологии и природопользования лишь пожимают плечами: вольно им говорить, когда они не ответственны за принятие решений. Но ведь в соседних по округу городах водоемы — с той же водой, а пляжи работают, и места для купания есть. И чиновники как-то справились со своей ответственностью. И тоже работают далее.

В общем-то, именно это нам и мешает: судя по всему, никто из властей не горит желанием брать на себя хоть какую-то ответственность, гораздо уютнее прикрыться законодательством (кривым, несправедливым, нелогичным — sed lex) — и жить спокойно, иногда для очистки совести справляясь у населения: ну что, ставить вам там туалет, нет?

Их даже можно понять: но трудно понять жителей города, которые всегда готовы доказать правоту такой позиции, не связывая ее, правда, с тем фактом, что именно она делает из Сургута территорию невозможного, город, в котором нельзя сделать ровно ничего.


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16 марта в 09:12, просмотров: 1024, комментариев: 11


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Комментарии:
Швондер
не нравится
16 марта в 10:26
Можно совместить. Надуть большой бассейн и граждане будут применять его в зависимости от типа высшей нервной деятельности - с одного угла пИсать, с другого купаться. В Сайме еще грязнее так как
Ю.Н. Швондер
не нравится
16 марта в 10:30
Не Саймой единой, несколько мест есть в городе. В Сайме, да, согласен, не искупаешься: там и дно, и стоки, и все такое, объективно поправить там дело очень сложно.
бася
не нравится
16 марта в 12:02
А почему, неизвестно кто будет обслуживать гипотетический туалет? Та же фирма, что обслуживает сам парк. В чем проблема составить досоглашение к договору на обслуживание? Конечно же, после одобрения строительства данного туалета на Думе и изыскания средств на его строительство. Просто в большинстве случаев, представители администрации предпочитают найти причину, по которой они ну ничегошеньки сделать не могут ни по одному из вопросов, чем искать пути решения любой проблемы))
Ю.Н. бася
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16 марта в 12:15
Вот это и непонятно: почему на решение даже такой очевидной проблемы требуются согласования, высочайшие позволения и все такое? Ладно, не так. Почему все эти высочайшие позволения нельзя пробить в короткий срок, не привлекая внимания горожан, не напоминая о таком, прямо скажем, позорном состоянии дел? Ну ведь реально смешно: один туалет в парке всем городом ставят, и ведь не факт еще, что поставят.
Вредный читатель
не нравится
16 марта в 19:19
А что тут непонятного, например, что бы согласовать и построить "Долину Нищих" в водоохранной зоне речки Сайма, у администрации есть законы, есть средства, есть желание, а туалет... . Ну построй вам туалет, так потом вредные блогеры и активные граждане со свету сживут, - грязно, туалетной бумаги нет, лампочки разбиты... . Проще сказать "Низзя" И никакие там казани-рязани нам не указ
Dmitry Safiollin
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20 марта в 11:46
Но в парке на Сайме есть туалет. Правда за ним никто не следит, и многие понятие не имеют, что он есть. Но он есть ! Это синий чум на входе со стороны Тюменьэнерго.
Ю.Н. Dmitry Safiollin
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20 марта в 11:58
Дмитрий, будете в парке - попробуйте в этот самый чум зайти. И разговоры "В парке есть туалет" исчезнут сами собой.
Net Ю.Н.
не нравится
20 марта в 12:00
И зайти лучше летом, градусов так в +30
Dmitry Safiollin Ю.Н.
не нравится
20 марта в 14:54
Ну так приходится же Я ж в этом парке почти каждый день по 10-15 км. наматываю ))
Ю.Н. Dmitry Safiollin
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20 марта в 14:59
Так вот, оказывается, как рождалось марафонское движение в Сургуте )))
Dmitry Safiollin Ю.Н.
не нравится
20 марта в 18:35
Скоро мы выложим ролик, про то как оно рождалось Покаже к слову, во время забега 25 февраля, мы привозили биотуалеты. Сначала думали, может, всех в чум отправлять Но по том все-таки взяли парочку в аренду. Нужная оказывается штука я вас скажу!

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