​Сургут — территория невозможного

В ответ на тексты про туалет и пляж в парке «За Саймой» в редакцию siapress.ru пошли звонки от горожан, которые делятся своим мнением. Большинство, понятное дело, удивлено позицией администрации, однако есть и люди, которые сочли ее действия вполне логичными.

Накануне я разговаривал как раз с таким сургутянином, который взвешенно и аргументировано доказал, что туалет в парке просто так поставить нельзя: непонятно, кто и как будет его обслуживать, будет ли он платным, и если будет — как оформить эту коммерческую деятельность администрации, если не будет — то сначала следует обращаться в думу, под чьим неусыпным присмотром распределяется бюджет, — и так далее, и тому подобное.

Все так, да не так, удивляюсь я: ведь

достаточно выехать из Сургута — и обнаруживаешь, что в городах нашей страны как-то работают же уличные туалеты — где за денежку, где бесплатно.

В Тюмени на набережной, простите, приспичило — рядом стоит цивильный общественный биотуалет, причем, прошу заметить, не синяя пластиковая кабинка, а помещение с раковиной и сушилкой для рук. В Казани на улицах разбросаны такие же «заведения». Подчеркну: бесплатно.

Пытаюсь вспомнить: были ли в последние годы какие-либо инциденты с тамошними чиновниками, нахально расставившими их по улицам, снабдившими всем необходимым оборудованием и обслуживанием? Не припоминается: никто не пострадал, не лишился места, не был отдан под суд. Работают. Взяли ответственность на себя, сделали хорошо — и работают далее.

В чем же дело? По сути, это повод посмеяться: подумать только, нефтяная столица страны не в состоянии поставить 1 (один) туалет в центральном парке города!

А вот не смешно: мешают правильные и непреодолимые аргументы. Ведь действительно нельзя. По закону, понимаете ли, нельзя.

У нас, конечно, все по закону. По закону, например, нельзя купаться в водоемах — и на возражения местных экологов, которые говорят об устаревших нормативах, в управлении экологии и природопользования лишь пожимают плечами: вольно им говорить, когда они не ответственны за принятие решений. Но ведь в соседних по округу городах водоемы — с той же водой, а пляжи работают, и места для купания есть. И чиновники как-то справились со своей ответственностью. И тоже работают далее.

В общем-то, именно это нам и мешает: судя по всему, никто из властей не горит желанием брать на себя хоть какую-то ответственность, гораздо уютнее прикрыться законодательством (кривым, несправедливым, нелогичным — sed lex) — и жить спокойно, иногда для очистки совести справляясь у населения: ну что, ставить вам там туалет, нет?

Их даже можно понять: но трудно понять жителей города, которые всегда готовы доказать правоту такой позиции, не связывая ее, правда, с тем фактом, что именно она делает из Сургута территорию невозможного, город, в котором нельзя сделать ровно ничего.