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​Буриданова демократия

Как сургутские власти одним вопросом поставили население в неловкое положение

Очередное благое намерение повело сургутское население к горячим спорам: власти предложили горожанам выбрать, что следует благоустроить этим летом первым делом. Варианты, мягко говоря, странные: или благоустройство пляжа, или установка туалета. Основное место действия — парк «За Саймой».

Что называется, почувствуй себя Буридановым ослом!

Цивилизованное место для отдыха у воды (даже без возможности купания) необходимо, это факт, а тот, кто его отрицает, вероятно, просто не проводит лето в городе: останьтесь однажды в июле здесь и почувствуйте все «прелести» летнего Сургута на себе. С другой стороны, о проблеме весьма деликатного свойства пусть и нечасто пишут в СМИ (но пишут!), но знают абсолютно все: летом так и тянет провести в парке едва ли не весь день, но против физиологии не попрешь, а к пирамидальному «туалету типа сортир» способны подойти близко самые безбашенные: остальные все по лесочкам-кусточкам прячутся…

Истина в этом споре родится вряд ли: оба варианта — очевидно первостепенные. И в проработке их, вы удивитесь,

нужно не устраивать псевдодемократию с опросами, а просто представить себе: а что, собственно, из себя представляет пляж?

Песочек, лежаки-шезлонги, раздевалки и… туалет.

Почему последний был волевым решением выделен как отдельный пункт благоустройства?

Почему он в этом голосовании соответствует стоимости обустройства сразу двух пляжей со всеми этими лежаками-шезлонгами?

Возможно, в администрации проектируют супер-мега-объект, который пустит пыль в глаза всей России, — но зачем?

«Широк человек, я бы сузил», как говорится: так что же мешает обойтись установкой тривиальной биокабинки, которая не станет конкурировать в цене с космическим шаттлом?

Слишком много вопросов. Последний: почему на сайте администрации их не задают? Ведь ответы на них оказались бы много информативнее тех очевидностей, которых требует нынешняя игра в буриданову демократию.

Кстати, если хотите в нее поиграть — милости просим.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 272, комментариев: 8


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Комментарии:
Л. Сулейманова
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Сегодня в 12:05
И ведь такие решения принимают взрослые, образованные люди... Какая-то зачуханская кафешка может позволить себе поставить кабинку биотуалета, а город наш нет...
Человек Железный
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Сегодня в 12:11
Мда. Туда, похоже, самых отмороженных набирают. Абсолютно несамостоятельные люди это раз, без системного мышления это два, без желания работать это три.

На любом пляже должны быть, как ЮН заметил, туалеты. А еще кафешки летние, пляжные. Любая сеть с удовольствием воткнет там свой поп-ап даже на пару месяцев бар-кафе-фаст-фуд. Ну так и обремените их ставить сортиры. Любой предприниматель найдет выход на раз-два, возьмет в аренду кабинку-две с обслуживанием и вот вам туалет у каждого кафе. Да и у города точно есть кабинки - на массовые мероприятия же свозятся откуда-то.

Короче очередной бред. Пациент мертв.
Аванес Л. Сулейманова
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Сегодня в 12:48
Оскорбляете, мадам,что значит "био"? Наверняка предполагается цветомузыкальный проект с фонтанами!!!
Л. Сулейманова Аванес
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Сегодня в 13:16
И красная ковровая дорожка. И фанфары при выходе. Фантазировать можно долго, ведь сумма затрат не озвучена)
nk-surgut@mail.ru
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Сегодня в 13:41
Короче говоря, городских пляжей и туалетов в Сургуте этим летом снова не будет.
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:44
Смех и грех, администрация троллит горожан, не иначе.
На территорию парка следует запустить коммерсантов, которые мгновенно организуют и лежаки, и туалеты, и сопутствующие товары. Платно, разумеется. Причем будут вынуждены, в отличие от казенных структур, содержать свое хозяйство в постоянном тонусе и порядке, иначе прогорят.
А светлые городские головы я бы вообще от всяческих забот и мыслей освободил бы, глядя на такие вот плоды их умственной деятельности. Пусть тихонечко себе в кабинетиках сидят, жить не мешают.
крокодил
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Сегодня в 14:13
Это называется бардак и издевательство. Позорище продолжается.
Марина Соболевская Саша Алексеев
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Сегодня в 14:44
я бы тоже проголосовала за то, чтобы тихонечко сидели наши чиновники в кабинетах и не мешали людям спокойно жить. НО при одном условии - зарплата их должна быть как средняя пенсия - 20 тыс деревянных - и ни копейкой больше!
Как же ирзощрённо они над нами издеваются! То пляж не нужен, то обустройство отхожего места - неразрешимая проблема. Совсем, что ли, крыша съехала? В таком случает - всем колхозом в ПНД! Задрали уже своими "низзя", "невозможно" и прочим бредом.

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