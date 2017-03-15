​Буриданова демократия

Очередное благое намерение повело сургутское население к горячим спорам: власти предложили горожанам выбрать, что следует благоустроить этим летом первым делом. Варианты, мягко говоря, странные: или благоустройство пляжа, или установка туалета. Основное место действия — парк «За Саймой».

Что называется, почувствуй себя Буридановым ослом!

Цивилизованное место для отдыха у воды (даже без возможности купания) необходимо, это факт, а тот, кто его отрицает, вероятно, просто не проводит лето в городе: останьтесь однажды в июле здесь и почувствуйте все «прелести» летнего Сургута на себе. С другой стороны, о проблеме весьма деликатного свойства пусть и нечасто пишут в СМИ (но пишут!), но знают абсолютно все: летом так и тянет провести в парке едва ли не весь день, но против физиологии не попрешь, а к пирамидальному «туалету типа сортир» способны подойти близко самые безбашенные: остальные все по лесочкам-кусточкам прячутся…

Истина в этом споре родится вряд ли: оба варианта — очевидно первостепенные. И в проработке их, вы удивитесь,

нужно не устраивать псевдодемократию с опросами, а просто представить себе: а что, собственно, из себя представляет пляж?

Песочек, лежаки-шезлонги, раздевалки и… туалет.

Почему последний был волевым решением выделен как отдельный пункт благоустройства?

Почему он в этом голосовании соответствует стоимости обустройства сразу двух пляжей со всеми этими лежаками-шезлонгами?

Возможно, в администрации проектируют супер-мега-объект, который пустит пыль в глаза всей России, — но зачем?

«Широк человек, я бы сузил», как говорится: так что же мешает обойтись установкой тривиальной биокабинки, которая не станет конкурировать в цене с космическим шаттлом?

Слишком много вопросов. Последний: почему на сайте администрации их не задают? Ведь ответы на них оказались бы много информативнее тех очевидностей, которых требует нынешняя игра в буриданову демократию.

Кстати, если хотите в нее поиграть — милости просим.