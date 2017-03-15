​Общество на транспорте // ИНФОГРАФИКА

Несмотря на то, что Сургут стабильно признается одним из самых автомобилизированных городов в России, население его, однако, не может отказаться от общественного транспорта: таковы итоги очередного опроса на сайте siapress.ru.

В ходе голосования мы выяснили, что только треть читателей повсюду передвигается на собственном авто, более половины — изредка или постоянно ездит на маршрутках и автобусах. Пять процентов в состоянии заказывать такси по любым поводам, и совсем уж ничтожная часть населения передвигается по нашему, прямо скажем, небольшому городу пешком.