​Почему падает рынок? // АУДИО, ТЕКСТ

Российский рынок акций переживает период самого заметного в этом году снижения. Чем оно вызвано, как долго продлится и что можно рекомендовать делать частным инвесторами в такие периоды? Об этом сегодня мы поговорим.

На российском рынке акций продолжается затяжная коррекция – снижение фиксируется шестую неделю подряд. По итогам минувшей недели ММВБ похудел на 4%, а РТС – почти на 5%. Безусловно, основным катализатором снижения стала нефть. Цены на сырье марки Brent за прошлую неделю обвалились на 8%. С максимумов начала года индекс ММВБ опустился уже на 14%. Сейчас в качестве ближайшей зоны «торможения» внизу выделяется район 1940-1960 пунктов.

Причина такой глубокой коррекции не только в нефти.

Наш рынок в начале года держался еще и на идее возможного потепления отношений с США. Но становится все более очевидно, что пока о геополитической «премии» говорить преждевременно,

мы видим отток из фондов, инвестирующих в Россию, потому что глобально ожидания корректируются.

На настроения рынка в ближайшее время будет влиять нефть. В последнее время появляются новости о том, что США наращивают запасы, добычу и экспорт, в то время как ОПЕК сигнализирует о том, что может отказаться от продления договоренности о сокращении нефтедобычи.

Технически «черное золото» может опуститься в район $50, после чего возможен отскок. Характер и глубина движений будут зависеть от поступающих новостей: запасы, буровые, комментарии ОПЕК +, стоимость доллара. И здесь очень важно то, какую позицию займет Федрезерв США. Его заседание намечено на среду.

Очень вероятно, что ключевая ставка будет повышена, и это локально может спровоцировать небольшое укрепление доллара. Тем не менее, рынок все-таки уже во многом заложил это в цены. Рост ставки ожидает большинство участников рынка.

После периода относительной стабильности мы видим новые широкие волны ценовых движений. Не могу не отметить, что

именно такие ситуации впоследствии очень часто становятся удачными моментами для формирования инвестиционного портфеля.

Да, последние две недели мы видим мощный отток средств из фондов, ориентированных на Россию (потеряли почти $500 млн), но это информация, как говорится, из зеркала заднего вида – она в рынке и уже переварена.

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