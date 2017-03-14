​По законам природы

Каждый год в России одна и та же беда – выпадает снег. Иногда год выдается бесснежным, и тогда коммунальщики бодро рапортуют о чистоте до асфальта. Иногда его наваливает порядком, и тогда граждане бьются на тротуарах с сугробами и наледью, а общественники бьют в колокола. Ситуация, естественно, неоднородная – в Сибири снегу исторически побольше, хватает и на Урале, и в средней полосе бывает. В Сочи, допустим, снег – вообще экзотика, наверное, поэтому там и зимнюю Олимпиаду провели.

Но в среднем по больнице температура малорадостная. В Сургуте, кстати, еще не самый трэш. Посмотрите на мир глазами нашего Синкевича, блогера Варламова, – что творится, например, в Ижевске! Екатеринбург, который никак не может разгадать загадку уральской грязи, чист, как водится, только по центру. Завалены снегом Подмосковье и Башкирия, в Кузбассе коммунальщиков и вовсе оштрафовали за плохую уборку. Молодые мамы из Мурманской области жалуются на уборку снега в Кремль, а в Великом Устюге в наледях обвинили… школьников, которые «раскатывают лед ботинками». Это я так, чуть-чуть нос в Интернет сунул.

Снег лежит до сих пор, уплотнившись до состояния мягкого камня, почернев и оплыв, но лежит. В принципе, сбившись на обочинах дорог, вдоль тротуаров и во дворах привычными неприступными хребтами, жить он особо не мешает – все народные тропы, где надо, давно протоптаны, кое-где еще и песком посыпаны.

А если посмотреть на ситуацию с точки зрения экономии бюджетных средств, так и вовсе бальзам на душу. Прикиньте, сколько в каждой куче кубов снега, сколько стоит их вывоз и утилизация!

Наши улицы и дворы – живой природный источник экономии.

И то правда – зачем снег трогать, если он сам растает, никуда не денется. Журчат ручьи – это о российских городах с марта по май. Райская музыка для коммунального уха. Легким движением весны сугробы превращаются, превращаются сугробы – в сезонный потоп! Ну что ж, таковы издержки природы и бюджетного дефицита. Предмет сезонной ругани перейдет со снегоуборочной техники на ливневую канализацию, которая в очередной раз не справилась. А как тут справиться, если стихия, паводок! Потерпите, граждане дорогие, буквально пару недель, вода сама уйдет. Природа все отрегулирует.

Так и живем, по законам природы, в гармонии с климатическими циклами. Россия – это вам не Европа, где снег раз в пять лет видят и сразу в панику бросаются. Нас снегом не запугаешь. Школьники его для своих нужд ботинками раскатают, автовладельцы колею продавят, тропинки к магазинам, больницам, учреждениям граждане протопчут, – жить, повторюсь, можно.

Одна беда – если Путин зимой приедет. Оно и летом страшновато, но зимой особенно.

В Красноярске, говорят, недавно под это дело старый, черный снег с улиц вывезли, а новый, белый – привезли и живописно раскидали. Сибирь все-таки.

И смог в городе на пару дней выключили. Это ж какие расходы, подумать страшно! В прочих городах по такому же сценарию действуют: снег меняют на свежий, мусор и автомобили убирают вовсе, люки заваривают, промышленные выбросы приостанавливают. Готовятся со страшной силой.

Граждане вроде как и рады, пишут в интернетах, чтобы Путин приезжал почаще и гостил подольше. Очень, дескать, нам нравится по чистому ходить, да и небо какое-то голубое, не иначе покрасили. А для местных властей – настоящее стихийное бедствие, вроде тайфуна в США. Прилетит, и не знаешь: то ли вымокнешь, то ли крышу сорвет. Куда проще жить без подобных эксцессов и экстремальных усилий по приведению вверенной территории в порядок. Тихо-мирно, в гармонии с природой и расходной частью бюджета. Снег выпал – снег растаял, народ побурчал и пошел обдувать первые одуванчики, которые вроде как сорняк, а – красиво и бесплатно! А там и до следующего снега недалеко.