​«Новый Город» помог сургутянам с инвалидностью получить удобное жилье

О семье сургутянки Валентины Сергеевой, которую власти города принуждали покинуть аварийную деревяшку на улице Федорова, 16, и переехать в благоустроенное жилье — 17-этажный дом на Тюменском тракте — мы рассказывали в январе этого года.

И все в этой ситуации было бы хорошо, да только Валентина Михайловна и ее сын Евгений — инвалиды. Она — 1-й группы, а Евгений — инвалид 3-й группы с детства. И эту семью администрация через суд выселяла на 17-й этаж высотки, не обращая внимания на то, что для людей с ограничениями здоровья это создаст огромные проблемы.

Чиновники аргументировали свою точку зрения тем, что предлагаемое жилье отвечает всем требованиям, предусмотренным ст. 89 ЖК РФ: «благоустроено применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначно по общей площади ранее занимаемому помещению, отвечает установленным требованиям и находится в границах данного населенного пункта».

Однако после публикации истории семьи Сергеевых в «Новом Городе» и на siapress.ru ситуация кардинально изменилась.

Валентине Михайловне позвонили из администрации, сообщив, что для них нашлись две квартиры на выбор, уже площадью не 59 «квадратов», а целых 67. А главное — это жилье располагается на первых этажах.

«Спасибо всем, кто донес нашу проблему до чиновников! Отдельное спасибо газете и журналистам за то, что помогли нам в непростой борьбе с бюрократией! — поблагодарила всех Валентина Михайловна. —

Квартира нам очень нравится. Удобно, что она на первом этаже.

Я еще не выходила на улицу, но мы решили, что завтра посидим на лавочке во дворе».

Сейчас Сергеевы обживают новую квартиру. Из старой они перевезли лишь некоторую мебель, и планируют подать документы на социальную помощь, чтобы обставить квартиру до конца. Сделать это на свои деньги у Сергеевых не выходит: тех пенсий, которые они получают, хватает только на еду, медикаменты, оплату услуг и вещи первой необходимости. Но это не огорчает семью новоселов, ведь они все же получили удобное жилье, о котором мечтали.