​Перспективы оттепели

Я уже как-то писал, что будущее в нашей стране никем и никак не рефлексируется — ни пропагандой, ни кинематографом, ни литературой, и в частных разговорах нечасто картины будущего возникают. А если возникают, то скорее апокалиптические. Такое ощущение, что единственное наше будущее — это безальтернативные президентские выборы, на которые, похоже, трехкратный президент пойдет с единственным лозунгом: «Стабильность во что бы то ни стало».

Стабильность — это будущее России, которое властью декларируется, хотя эта стабильность точь-в-точь болото скучного гнилого выживания.

Со склизкими лягушками, сухими камышами и кочками, ступишь на которые и провалишься.

Но вообще-то жить, никак не отрефлексировав варианты будущего, — это и страшно и как-то нелепо. Потому, читая художественную литературу или смотря кино, повсюду нащупываешь намеки на грядущее, на то, что нас ждет. Вот читаю фантастический роман «Кукушки Мидвича» Джона Уиндема (опубликован в конце 50-х), и замечаю, что в нем ставятся современные для России вопросы: насколько уязвима «цивилизация мира» перед теми, кто не связывает себя никакими социальными и моральными ограничениями?

Сюжет таков: в нескольких точках Земли рождаются группы существ неземного происхождения. Они сильнее человеческого вида, они одной силой мысли заставляют людей повиноваться или даже убивать друг друга. При этом они не скованы никакими этическими нормами. И в СССР с этими захватчиками поступают вполне по-варварски — просто уничтожают целый город вместе со всеми жителями. Но, разумеется, западная демократия не может поступить столь радикально, ведь ценность человеческой жизни на Западе много выше, чем в тоталитарных странах, и потому герои книги много дискутируют о возможности борьбы с подобным нашествием в условиях демократии. Важная тема для сегодняшней России? Важная.

Читаю «Промельк Беллы», мемуары Бориса Мессерера, мужа поэтессы Беллы Ахмадулиной. Довольно много места уделено тому, почему Мессерер и Ахмадулина, несмотря на то, что многие их друзья и коллеги по творческому цеху оказались в Европе и Америке, сами не эмигрировали в 70-е.

При этом то, что существуют они в клетке и поставлены в рабские условия, — прекрасно понимали.

Современная тема? Вполне.

Поглядел новый фантастический фильм «Пассажиры» Мортена Тильдума… Вот летит огромный космолет на какую-то очень далекую планету, которую они будут осваивать, и все колонисты числом пять тысяч спят беспробудным сном в капсулах, и будут спать вплоть до прибытия, лететь-то больше сотни лет, но три человека просыпаются. Почему они проснулись — неважно, важно, что они вдруг осознают, что космолет неисправен, не слушается руля, и им втроем придется его чинить, чтобы все остальные счастливо долетели на нем.

И мы тоже сегодня летим на комете в черную пустоту, и тоже руля нет, и подавляющее большинство спит, пусть и с открытыми глазами,

и опять же закапсулированы в телевизионный мир, и только единицы (пресловутые 14 процентов — а то и меньше) ищут поломку в системе управления и пытаются вывести остальных к свету.

Однако признаемся, что все сценарии будущего, которые рисуются в голове, не совсем оптимистические. Совершенно неясно, можно ли залатать трещину, образовавшуюся в обществе после «крымнаша», удастся ли избежать гражданской войны, — ведь здоровых сил на политическом ландшафте практически нет. Пропаганда по-прежнему во всех грехах России винит внешних врагов. Ощущение, что нас ожидает гигантская национальная трагедия, не пропадает.

Многие сегодня пытаются в телодвижениях власти разглядеть признаки «оттепели» просто потому, что наступает календарная весна, солнце все чаще выглядывает из-за серых туч и уже хочется реальной оттепели, — но после освобождения Ильдара Дадина началась череда обысков у самых разных людей. Да, оттепель откладывается. И вообще перспективы ее весьма туманны.