​Инвалиды по мнению

Инцидент с одноногим танцором Евгением Смирновым, произошедший на «Минуте славы», стал своеобразной «минутой антиславы» для Владимира Познера и Ренаты Литвиновой. Общественность мечет гром и молнии, советуя актрисе «пристегнуть голову» (Литвинова предложила участнику «пристегнуть вторую ногу», чтобы «не так очевидно отсутствовала»), а именитого журналиста многие зрители настоятельного просят покинуть проект. В итоге посрамленные и недопонятые за свою прямоту члены жюри принесли Евгению публичные извинения.

На самом деле эта ситуация ценна тем, что затрагивает очень важную для России проблему инклюзивности: люди с ограниченными возможностями должны восприниматься как полноценные члены социума. И не только восприниматься, а иметь все средства, чтобы быть ими. Однако с этим дела обстоят примерно так же, как с доступной средой, — весьма плачевно. Да, шаги в этом направлении, безусловно, делаются, но миллиметровые. Так, Сургут постепенно обзаводится удобными пандусами, специальными выставкими (как, например, недавно открытая в Сургутском художественном музее экспозиция для слабовидящих) и прочими благами для особенных людей.

Но все равно это лишь капля удобств в море сплошного дискомфорта.

Об этом нужно говорить. Это нужно показывать. Это часть нашей жизни.

Но для многих до сих пор становятся эстетическим шоком художественные фотографии со спортсменкой Эйми Маллинз, материалы о модели с синдромом Дауна или социальная реклама с художницей Таней Кивиц, родившейся без одного предплечья. Несмотря на то, что большая часть людей пишет слова поддержки, находятся и те, кто говорит: «Ужас... Зачем это показывать?» По тем же причинам, по которым Евгению Смирнову не надо пристегивать ногу.

Отличную и актуальную статью-инструкцию о том, как вести себя с инвалидами, написала Евгения Воскобойникова, автор книги «На моем месте. История одного перелома», модель-колясочница и ведущая телеканала «Дождь».

Кстати, буквально только что в Сети появилась новость, что Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве представит певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова. Об этом объявил Первый канал, занимавшийся отбором исполнителя. Уже страшно от мысли, сколько тонн помоев выльется гражданами по этому поводу.

Мгновенно под сообщением появилось порядка 300 неоднозначных (что уж там, мерзопакостных) комментариев, среди которых есть и такой: «Это гениально. Теперь весь тот свист и неодобрение, которые должно было быть при выступлении российского исполнителя, будут неуместны по отношению к инвалиду и выглядеть неполиткорректно. В европейском-то конкурсе».

И снова люди с инвалидностью в эпицентре скандала, теперь — политического.

Да, о людях с особенностями нужно говорить, но не в режиме «полоскания белья» и не в тональности бесконечной непрошенной жалости. Что ж, друзья, нам всем нужно учиться этому искусству.

P.S. Произошедшее заставило меня вспомнить, сколько раз я не знала, как лучше предложить помощь, чтобы это не было неловко (статья Воскобойниковой действительно полезная в этом смысле). И сейчас я не могу испытывать «ровные эмоции», глядя на танцора, преодолевшего себя, или на сильных духом сургутян с той же особенностью. Я восхищаюсь вами, и простите за такую мою ограниченность.