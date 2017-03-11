​Запрещая — создавай

В начале марта в СМИ появилась новость о том, что Госдума намерена запретить передержки для бездомных собак. Об этом сообщил зампредседателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

«…Запрет на так называемые «передержки» для отловленных собак и замена их на профессиональные приюты для животных, которые необходимы для выявления агрессивных или зараженных бешенством животных», — так звучит одна из инициатив, которую депутат хочет внести в законопроект «Об ответственном обращении с животными». После града вопросов от журналистов, Панов пояснил, что под словом «передержка» он подразумевает места, в которых животные содержаться без воды и еды, или в ужасающих условиях, а не просто взятие собаки с улицы в квартиру на время поиска нового хозяина.

«После того, как собаку поймали, ее (будут) обязаны передать в приют. Там ее должны сфотографировать, указать место и время отлова — на случай, если пес имеет хозяев и их можно найти», — рассказал представителям СМИ Панов. Также он отметил, что согласно будущему закону, специальные коммерческие структуры будут заниматься только отловом, а другие профессиональные организации — приюты — будут обеспечивать содержание бездомных животных.

Инициатива, конечно, хорошая, но только если в городе есть хоть какие-нибудь приюты, как, например, в Москве, Питере или Челябинске. И только если они находятся в стабильно-хорошем состоянии (как финансовом, так и в плане материально-технического оснащения).

Что касается Сургута, то мне почему-то сразу вспомнилась ситуация с «приютом» Луневой.

Когда запретить — запретили, а о куче оставшихся в живых животных не подумали,

поэтому их по одному «растащили» неравнодушные люди и местные волонтеры на домашние передержки или дачи.

Нет, я не одобряю содержание животных в местах, где их не могут толком прокормить, полечить, воспитать, но сразу взять и запретить их тоже нельзя. Сначала дайте городам приюты.