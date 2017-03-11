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​Запрещая — создавай

По «передержкам» животных ударят законодательно: но проблему не решат

В начале марта в СМИ появилась новость о том, что Госдума намерена запретить передержки для бездомных собак. Об этом сообщил зампредседателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

«…Запрет на так называемые «передержки» для отловленных собак и замена их на профессиональные приюты для животных, которые необходимы для выявления агрессивных или зараженных бешенством животных», — так звучит одна из инициатив, которую депутат хочет внести в законопроект «Об ответственном обращении с животными». После града вопросов от журналистов, Панов пояснил, что под словом «передержка» он подразумевает места, в которых животные содержаться без воды и еды, или в ужасающих условиях, а не просто взятие собаки с улицы в квартиру на время поиска нового хозяина.

«После того, как собаку поймали, ее (будут) обязаны передать в приют. Там ее должны сфотографировать, указать место и время отлова — на случай, если пес имеет хозяев и их можно найти», — рассказал представителям СМИ Панов. Также он отметил, что согласно будущему закону, специальные коммерческие структуры будут заниматься только отловом, а другие профессиональные организации — приюты — будут обеспечивать содержание бездомных животных.

Инициатива, конечно, хорошая, но только если в городе есть хоть какие-нибудь приюты, как, например, в Москве, Питере или Челябинске. И только если они находятся в стабильно-хорошем состоянии (как финансовом, так и в плане материально-технического оснащения).

Что касается Сургута, то мне почему-то сразу вспомнилась ситуация с «приютом» Луневой.

Когда запретить — запретили, а о куче оставшихся в живых животных не подумали,

поэтому их по одному «растащили» неравнодушные люди и местные волонтеры на домашние передержки или дачи.

Нет, я не одобряю содержание животных в местах, где их не могут толком прокормить, полечить, воспитать, но сразу взять и запретить их тоже нельзя. Сначала дайте городам приюты.


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11 марта в 09:15, просмотров: 1165, комментариев: 7


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Комментарии:
Гобезар Арвильский
не нравится
12 марта в 02:22
Приюты пусть строят и содержат защитники бродячих псов на свои денежки.
Вредный читатель
не нравится
12 марта в 11:37
А еще лучше воплотить в жизнь мечту отца Федора - построить свечной заводик (или мыловаренный) и проблема отпадет сама собой. А защитникам бродячих псов, - я против, что бы за мои деньги. которые я плачу в бюджет, строили какие то приюты и содержали ораву собак и их любителей.
kosha
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12 марта в 22:26
Собак конечно жалко.Но бродячие берутся от тех кто их держит.Так что есть на кого повесить их содержание.Да пора бы администрации обратить внимание на нечистоты от любителей выгуливать , да ещё без поводков и намордников.
agelinko
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15 марта в 10:20
Мне не жалко бродячих и бесят кострюльщицы, кто их кормит.
На сына подруги недавно напала стая таких бедных собак, которую кормили всем двором.
Либо собака живет дома и за нее несут ответственность люди, либо ее надо уничтожить. Только вот налоги на них тратить плохо, лучше людям помогать, лечить, дома строить.
agelinko Вредный читатель
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15 марта в 10:20
Все верно написали. Но у нас такие мысли не приветствуются, у нас все любители животных, все святые и милосердные.
Случайный прохожий agelinko
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16 марта в 11:27
Интересно, а как собака оказывается на улице? Почему-то этот вопрос вы явно опускаете, предлагая убивать животных. Мне кажется правильнее уничтожать первоисточник, тех, что выкидывает на улицу собак и кошек.
agelinko Случайный прохожий
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16 марта в 13:11
Если собака никому не нужна - она не должна быть на улице. То, что безответственные люди выкидывают животных на улицы, это проблема культуры, воспитания и человечности.
Я не знаю, как это можно решить. Ну вот, например, ввести жесткую регистрацию домашних животных, как регистрируют транспортные средства. Хозяева больших и свирепых собак будут платить налог за потенциальную опасность и за отходы собачьей жизнедеятельности.
Контроль переложить на управляющие компании, вот они и будут регистрировать на первоначальном этапе.
да в общем, я не эксперт в этом, но я знаю одно - бесхозные собаки представляют опасность для людей. И точка. Вам жалко собачек?! Выкупайте земельные участки, организовывайте фонды и прочую неэффективную лабуду.

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