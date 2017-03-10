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​«Дельфины» против убийства детей

В Сургуте начало развиваться движение «антикитов»

«Синий кит» не перестает действовать, и случаи попыток суицида и летального исхода среди молодежи продолжаются. Совсем недавно на просторах Рунета появилось общественное движение, которое полностью противоречит деятельности китов и борется против них. Конечно, участники движения «Голубой дельфин» – взволнованная общественность, которая переживает за жизни детей и желает аморалистам достойного наказания.

В социальных сетях сотни групп и пабликов, где единомышленники пытаются разрешить ситуацию, а именно помочь заблудившимся и вовлеченным в игру подросткам. Возраст здесь не играет роли: волонтерство выбирают люди разных возрастов, нередко на спасение игроков идут их же сверстники. Механизм помощи прост: в свободное время активисты ищут записи со всем известными хэштегами, переходят на страницы их авторов, то есть игроков, и пишут сообщения с призывом отказаться от участия в игре. Редакторы групп делают записи со ссылками на профили подростков, таким образом, игроку пишет уже не один человек, а десятки и больше. Применяются все меры, вплоть до разговора о родителях и будущих детях подростков. Словом, общественность не молчит, она старается приложить максимум усилий для спасения «играющих» детей.

Наш город не стал исключением,

совсем недавно под руководством сургутских школьников «ВКонтакте» появилась своя группа движения дельфинов

под названием «Отряд против кита». Ее основательница — ученица лицея №3 Ульяна Шабунина. Девушка, будучи еще совсем юной уже вовлечена в проблемы общества и ей не безразлична судьба таких же подростков, как она. Ульяна рассказала нам о том, в чем смысл такой группы и какова ее цель.

«Группа «Отряд против Кита» появилась месяц назад, — рассказала она, — цель этой группы состоит в том, чтобы донести до играющих подростков всю опасность того, во что они ввязываются. Суицид — это не выход, всегда можно решить любую проблему. В качестве редакторов есть еще три человека, которые добровольно решили присоединиться ко мне и группе: Егор Шестаков, Влад Поздняков и Вероника Ткаченко. Мы с ребятами находим игроков по хэштегам и стараемся отговорить от заданий кита, пока, по нашим подсчетам, мы спасли около пятидесяти человек.

Совсем недавно я таким же образом общалась с сургутянкой моего возраста, которая вступила в игру «Синий кит» из-за самых банальных проблем с родителями и личной жизнью.

Исходя из наших наблюдений, подобные причины часто бывают толчком к тому, чтобы начать играть. После долгого разговора в сети мне все-таки удалось убедить ее отказаться от участия и выполнения смертельных заданий».

Рассказали о том, как они решили стать «дельфинами» и высказали своем мнение и другие редакторы группы — Влад Поздняков и Егор Шабунин.

Влад: «Знаю точно, что за этим всем стоит Филип Лис, он уже отбывает срок в тюрьме, а цель кураторов — как можно больше подростков подбить на суицид. Я вступил в организацию «Голубой дельфин», потому что всегда был и буду против самоубийства, а уж тем более подросткового. Любые проблемы, на мой взгляд, можно решить и без этого. Сможем ли мы прекратить существование «Синего Кита»? Пока это невозможно, если мы забаним все группы в социальных сетях, то они перейдут на другие сайты. Но наше сообщество набирает обороты, и мы пытаемся убедить китов стать дельфинами, и помогать нам. Ведь жизнь прекрасней, чем они думают. Нужна только надежда, также мы хотим помимо социальных сетей привлечь родителей и учителей к усиленному общению с подростками».

Егор: «Я считаю, что кураторы — это такие же дети, которых просто заставляют приглашать подростков и раздавать им задания люди со стороны.

Мне когда-то тоже предложили сыграть, но я без раздумий отказался, потому что считаю суицид неправильным решением.

Тогда я решил, что буду бороться против кита, примкнув к движению «дельфины». Мы стараемся помочь каждому играющему и делаем это от всего сердца, осознавая всю серьезность происходящего. И я надеюсь, что с помощью нашего движения по всей России вскоре мы преодолеем кураторов и они перестанут действовать вовсе».

Администраторы группы полны энтузиазма и желания хоть как-то помешать манипуляциям со стороны «Синего кита». Примечательно то, что первую группу на данную тематику в нашем городе создали именно подростки, а не взрослые. Возможно, родителям и всей общественности нужно последовать примеру юных антикитов и поддержать их замысел. Ведь только большим количеством человек можно остановить столь массовое явление, отнимающее жизни у молодого поколения.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 18, комментариев: 0


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