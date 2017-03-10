​Неудобства каких-то там жителей? Их проблемы!

Автопоезда федеральных торговых сетей на дорогах городов и во дворах — это проблема не только сургутских властей. В Екатеринбурге, например, ситуация аналогичная. Мне крупно «повезло»: в моем доме аж два «Магнита» — продукты и промтовары. И так сложилось, что мое парковочное место рядом с зоной разгрузки. Каждый раз с замиранием сердца смотрю, как фура паркуется рядом с моей машиной. Каждый день они перегораживают двор то с одной, то с другой стороны.

Бывало, приезжали десятитонники с прицепом. Естественно, во двор автопоезду не заехать. Водители просто бросали прицеп на двуполосной дороге рядом с домом, перегораживая проезд по одной полосе.

Я уже написала письмо в АО «Тандер» с просьбой завозить товар на менее габаритных машинах. Моя жалоба рассматривается. Но я знаю, что

в некоторых дворах эту проблему жильцам удалось решить через надзорные органы.

В один двор фурам вообще проезд запретили: товар сотрудники магазина возят к магазину на тележках от проезжей части. В другом дворе ограничили время разгрузки: фуры могут приехать и разгрузиться только до 08.00.

Торговой сети плевать на то, что они доставляют неудобства каким-то там жителям. Цель у них одна: завезти и продать товар. Поэтому вполне логично жителям решать свои проблемы, обращаясь в надзорные органы и к городским властям. Я так и сделаю, если мое обращение в торговую сеть не принесет нужного результата.