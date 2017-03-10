16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,2174   EUR  62,7408  

Статья дня. Операция «Приватизация», или Все дороги ведут в Кострому?

Почему сургутские чиновники вдруг резко отказались начинать приватизацию муниципальных предприятий

Накануне в Сургутской думе в ходе заседания комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу должен был решиться вопрос о включении СГМУП «Городской рынок» и СГМУП «Сургутский хлебозавод» в список предприятий, подлежащих приватизации. Соответствующую заявку внесла городская администрация. Однако ситуация приняла неожиданный оборот – чиновники… сами попросили не рассматривать данные заявки на приватизацию, сославшись на некорректные определения в проекте собственного же решения. Положение оказалось комичным –

в то время как депутаты формально не увидели ничего крамольного в предложенном документе, Сергей Пешков настойчиво отказывался от своей же инициативы.

Впрочем, у этой истории есть подноготная, и весьма интересная. О том, кто хочет нагреться на скупке баснословно доходных сургутских предприятий, при чем здесь далекая Кострома и кто такие «сургутские патриоты», противостоящие попыткам «ползучей приватизации», в статье корреспондента «Нового Города» Артема Мазнева.

Некоторое время назад, примерно с поздней осени минувшего года, в городской политике и градообразующих предприятиях пошли упорные слухи, что группа чиновников и бизнесменов, близкая к недавно назначенному заместителю главы города Алексею Жердеву, проявляет живой интерес к сургутским муниципальным коммунальным предприятиям. Речь, прежде всего, идет о двух крупнейших СГМУП — Горводоканал и Городские тепловые сети.

Идея приватизации этих предприятий не нова, еще администрации Дмитрия Попова не исключала их продажу — с максимальной выгодой для бюджета. Но только с приходом к власти Вадима Шувалова процесс, судя по всему, перешел от разговоров в практическое русло.

Первым шагом стала заявка администрации на включение в список приватизируемого имущества СГМУП Городской рынок и Сургутский хлебозавод.

Далее предполагалось подготовить приватизацию главных бриллиантов в короне сургутских МП — коммунальных монополистов.

В рамках процесса якобы готовится и приватизация бюджетного учреждения «Рассчетно-кассовый центр» — именно через него осуществляются платежи бюджета и коммунальных «монстров». Несмотря на то, что РКЦ не является предприятием и не зарабатывает прибыли, через него проходят десятки миллиардов рублей. Возможный смысл приватизации РКЦ, как нам пояснили специалисты, может быть в том, чтобы впоследствии продать РКЦ одному из банков (называются «Авангард» и «Россельхозбанк»),

выведя, таким образом, денежные потоки коммунальных предприятий (также предполагаемых к приватизации) под контроль совершенно не связанных с Сургутом лиц и структур.

В «инвесторе», которому предполагается отдать блокирующие пакеты акций (75%) сургутских муниципальных предприятий и учреждений, все и дело, утверждают наши собеседники, знакомые с ситуацией. Директор РКЦ, г-жа Лобачева, якобы, уже… летала в Кострому для знакомства с будущим «инвестором». По этому поводу редакция направила официальный запрос в Сургутский РКЦ. Каким образом определен таинственный инвестор и почему он связан с Костромой, задумались и некоторые влиятельные сургутяне, представляющие крупные политические и бизнес-структуры. По их мнению, подобный подход к приватизации сургутских предприятий «непрозрачен, коррупциогенен и непатриотичен по отношению к Сургуту».

По случайному совпадению или нет, но прошлым местом работы Алексея Жердева является именно Кострома.

В своем родном городе правая рука Вадима Шувалова запомнился тем, что, как сообщает костромская пресса, в 2013 — 2014 годах, будучи председателем комитета по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской областной думы, якобы оказался замешан в громком скандале с незаконной застройкой Шаговского пруда — одного из старейших и любимых в городе. Территория пруда была передана под коммерческую застройку, а аренда участка с историческим местом, охраняемым законом, оказалась оформлена на фирму отца Алексея Жердева. Об этом достаточно подробно писали костромские СМИ (смотрите тексты здесь, здесь и здесь).

В результате большого общественного резонанса власти были вынуждены прекратить стройку, а сделкой заинтересовалось следствие, но, как утверждает местная пресса, Алексей Жердев якобы отделался административным наказанием.

После скандала он не получил места в областной думе и уехал из города. Тем не менее, в Сургуте Алексей Жердев не потерял связь с малой родиной,

и многочисленные разговоры о таинственном костромском инвесторе, готовом скупить местную коммуналку, тому подтверждение. Недавнее увольнение начальника правового управления администрации Сургута Андрея Лазарева многие связывают как раз с тем, что он отказывался согласовать проект заявки на приватизацию ГТС и Горводоканала, а также РКЦ, подтверждение этому редакция сейчас ищет. На место Лазарева была назначена бывшая чемпионка по спортивным танцам и обаятельная жительница все той же Костромы Ирина Гордеева.

Все наши собеседники, кто пожелал поговорить на эту тему, назвали продажу 75 процентов акций фирме из Костромы, если такое решение действительно готовится, «неприемлемыми условиями для города».

Основное опасение связано с тем, что предприятия могут быть проданы за невыгодные для города суммы, что станет «форменным грабежом города» (цитата одного из наших собеседников, имеющего отношение к Сургутнефтегазу). Как с этим связаны Городской рынок и Хлебозавод — предприятия сложные как с точки зрения управления и так и извлечения прибыли? Наши источники утверждают, что это может быть пробой сил, своеобразной отработкой технологии приватизации «подешевле». В этой же связи упоминают и РКЦ, которую уже точно нельзя назвать выгодным вложением.

Нынешний отказ Пешкова (которому многие также прочат скорую отставку, видя единственный смысл сохранения за ним должности начальника КПИ для подписания необходимого документооборота) от собственного списка на приватизацию может означать, что до инициаторов приватизационного списка была донесена позиция «патриотов города». Редакции было достоверно известно еще накануне сегодняшних слушаний, что депутаты Сургутской думы заблокируют намерения чиновников. Решив «не дразнить дракона», чиновники откатили назад.

Тактический ли это ход или провал «операции «Приватизация», который приведет к новым кадровым решениям главы, покажет ближайшее будущее.

Весенний политический сезон в Сургуте обещает много интересного.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:43, просмотров: 461, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Гвоздь
не нравится
Сегодня в 15:50
То есть даже до некоторых чиновников дошло, что сие нехорошо? Чудеса!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Дельфины» против убийства детей

​«Дельфины» против убийства детей
В Сургуте начало развиваться движение «антикитов»
Валерия Самусева Сегодня в 15:48
16 0
​Наталья Алешкова: «Я по-прежнему в штате»

​Наталья Алешкова: «Я по-прежнему в штате»
Заместитель главы города — о превратностях карьеры женщины-чиновника, о выборе между семьей и работой и творческих экспериментах
Яна Карпенюк Сегодня в 15:31
92 0
Статья дня. Операция «Приватизация», или Все дороги ведут в Кострому?

Статья дня. Операция «Приватизация», или Все дороги ведут в Кострому?
Почему сургутские чиновники вдруг резко отказались начинать приватизацию муниципальных предприятий
Артем Мазнев Сегодня в 11:43
460 1
Анна Богдевич

​Неудобства каких-то там жителей? Их проблемы!
В ответ на материал «Магнит» притягивает проблемы?»
Анна Богдевич Сегодня в 14:42
103 0
Наш генерал

Наш генерал
Памяти ветерана Вооруженных Сил СССР Семена Малюгина посвящается
Людмила Захарова Сегодня в 10:49
329 1
​Пластик вместо денег // ИНФОГРАФИКА

​Пластик вместо денег // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru предпочитает кредитки кошельку с наличкой
Юрий Нуреев 09 марта в 15:29
221 0
​Запутавшиеся в праздниках

​Запутавшиеся в праздниках
Не было никакого праздника 8 Марта до 1917 года. Не было и в помине. Никому в голову не приходило в этот день дарить женщинам подарки. Не было никакого ритуала, «без которого распадется связь времен». Вообще.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 09 марта в 11:29
448 2
Олег Владимиров

​Индустриальный зоопарк
Бизнес в Сургуте, если он как-то связан с городской администрацией, – штука непростая
Олег Владимиров 09 марта в 10:58
464 2
​Татьяна Андреева: «Видя женщин в форме, я всегда ими восхищалась»

​Татьяна Андреева: «Видя женщин в форме, я всегда ими восхищалась»
Женщина в «не женской» профессии: интервью с сотрудницей исправительной колонии
Надежда Носкова, участник проекта «Медиашкола» 09 марта в 10:42
302 0
​«Любовь, красота, доброта существуют в этом мире благодаря вам…»

​«Любовь, красота, доброта существуют в этом мире благодаря вам…»
Поздравление с Международным женским днем
Вадим Шувалов, глава Сургута 08 марта в 10:52
458 0
​«Пусть нынешняя весна будет яркой и радостной…»

​«Пусть нынешняя весна будет яркой и радостной…»
Поздравление с Международным женским днем
Надежда Красноярова, председатель Думы Сургута 08 марта в 10:51
362 0
​«Все лучшее на земле связано с именем женщины…»

​«Все лучшее на земле связано с именем женщины…»
Поздравление с Международным женским днем
Рустем Юсупов, председатель правления ООО «СветоДизайн-Югра» 08 марта в 09:50
361 0
​«Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием…»

​«Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием…»
Поздравление с Международным женским днем
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 08 марта в 09:49
290 0
​«Мы признательны вам за вашу поддержку, мудрость и терпение…»

​«Мы признательны вам за вашу поддержку, мудрость и терпение…»
Поздравление с Международным женским днем
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 08 марта в 12:53
320 0
​Сургутские депутаты поздравили дам с 8 Марта и открыли страницы в соцсетях

​Сургутские депутаты поздравили дам с 8 Марта и открыли страницы в соцсетях
Юрий Нуреев 07 марта в 14:54
799 5
​После печального февраля // АУДИО, ТЕКСТ

​После печального февраля // АУДИО, ТЕКСТ
Какие события определят динамику котировок в ближайшее время, почему стоит приобретать «народные облигации» и как это можно сделать с максимальной выгодой?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 07 марта в 13:50
380 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика