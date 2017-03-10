Статья дня. Операция «Приватизация», или Все дороги ведут в Кострому?

Накануне в Сургутской думе в ходе заседания комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу должен был решиться вопрос о включении СГМУП «Городской рынок» и СГМУП «Сургутский хлебозавод» в список предприятий, подлежащих приватизации. Соответствующую заявку внесла городская администрация. Однако ситуация приняла неожиданный оборот – чиновники… сами попросили не рассматривать данные заявки на приватизацию, сославшись на некорректные определения в проекте собственного же решения. Положение оказалось комичным –

в то время как депутаты формально не увидели ничего крамольного в предложенном документе, Сергей Пешков настойчиво отказывался от своей же инициативы.

Впрочем, у этой истории есть подноготная, и весьма интересная. О том, кто хочет нагреться на скупке баснословно доходных сургутских предприятий, при чем здесь далекая Кострома и кто такие «сургутские патриоты», противостоящие попыткам «ползучей приватизации», в статье корреспондента «Нового Города» Артема Мазнева.

Некоторое время назад, примерно с поздней осени минувшего года, в городской политике и градообразующих предприятиях пошли упорные слухи, что группа чиновников и бизнесменов, близкая к недавно назначенному заместителю главы города Алексею Жердеву, проявляет живой интерес к сургутским муниципальным коммунальным предприятиям. Речь, прежде всего, идет о двух крупнейших СГМУП — Горводоканал и Городские тепловые сети.

Идея приватизации этих предприятий не нова, еще администрации Дмитрия Попова не исключала их продажу — с максимальной выгодой для бюджета. Но только с приходом к власти Вадима Шувалова процесс, судя по всему, перешел от разговоров в практическое русло.

Первым шагом стала заявка администрации на включение в список приватизируемого имущества СГМУП Городской рынок и Сургутский хлебозавод.

Далее предполагалось подготовить приватизацию главных бриллиантов в короне сургутских МП — коммунальных монополистов.

В рамках процесса якобы готовится и приватизация бюджетного учреждения «Рассчетно-кассовый центр» — именно через него осуществляются платежи бюджета и коммунальных «монстров». Несмотря на то, что РКЦ не является предприятием и не зарабатывает прибыли, через него проходят десятки миллиардов рублей. Возможный смысл приватизации РКЦ, как нам пояснили специалисты, может быть в том, чтобы впоследствии продать РКЦ одному из банков (называются «Авангард» и «Россельхозбанк»),

выведя, таким образом, денежные потоки коммунальных предприятий (также предполагаемых к приватизации) под контроль совершенно не связанных с Сургутом лиц и структур.

В «инвесторе», которому предполагается отдать блокирующие пакеты акций (75%) сургутских муниципальных предприятий и учреждений, все и дело, утверждают наши собеседники, знакомые с ситуацией. Директор РКЦ, г-жа Лобачева, якобы, уже… летала в Кострому для знакомства с будущим «инвестором». По этому поводу редакция направила официальный запрос в Сургутский РКЦ. Каким образом определен таинственный инвестор и почему он связан с Костромой, задумались и некоторые влиятельные сургутяне, представляющие крупные политические и бизнес-структуры. По их мнению, подобный подход к приватизации сургутских предприятий «непрозрачен, коррупциогенен и непатриотичен по отношению к Сургуту».

По случайному совпадению или нет, но прошлым местом работы Алексея Жердева является именно Кострома.

В своем родном городе правая рука Вадима Шувалова запомнился тем, что, как сообщает костромская пресса, в 2013 — 2014 годах, будучи председателем комитета по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской областной думы, якобы оказался замешан в громком скандале с незаконной застройкой Шаговского пруда — одного из старейших и любимых в городе. Территория пруда была передана под коммерческую застройку, а аренда участка с историческим местом, охраняемым законом, оказалась оформлена на фирму отца Алексея Жердева. Об этом достаточно подробно писали костромские СМИ (смотрите тексты здесь, здесь и здесь).

В результате большого общественного резонанса власти были вынуждены прекратить стройку, а сделкой заинтересовалось следствие, но, как утверждает местная пресса, Алексей Жердев якобы отделался административным наказанием.

После скандала он не получил места в областной думе и уехал из города. Тем не менее, в Сургуте Алексей Жердев не потерял связь с малой родиной,

и многочисленные разговоры о таинственном костромском инвесторе, готовом скупить местную коммуналку, тому подтверждение. Недавнее увольнение начальника правового управления администрации Сургута Андрея Лазарева многие связывают как раз с тем, что он отказывался согласовать проект заявки на приватизацию ГТС и Горводоканала, а также РКЦ, подтверждение этому редакция сейчас ищет. На место Лазарева была назначена бывшая чемпионка по спортивным танцам и обаятельная жительница все той же Костромы Ирина Гордеева.

Все наши собеседники, кто пожелал поговорить на эту тему, назвали продажу 75 процентов акций фирме из Костромы, если такое решение действительно готовится, «неприемлемыми условиями для города».

Основное опасение связано с тем, что предприятия могут быть проданы за невыгодные для города суммы, что станет «форменным грабежом города» (цитата одного из наших собеседников, имеющего отношение к Сургутнефтегазу). Как с этим связаны Городской рынок и Хлебозавод — предприятия сложные как с точки зрения управления и так и извлечения прибыли? Наши источники утверждают, что это может быть пробой сил, своеобразной отработкой технологии приватизации «подешевле». В этой же связи упоминают и РКЦ, которую уже точно нельзя назвать выгодным вложением.

Нынешний отказ Пешкова (которому многие также прочат скорую отставку, видя единственный смысл сохранения за ним должности начальника КПИ для подписания необходимого документооборота) от собственного списка на приватизацию может означать, что до инициаторов приватизационного списка была донесена позиция «патриотов города». Редакции было достоверно известно еще накануне сегодняшних слушаний, что депутаты Сургутской думы заблокируют намерения чиновников. Решив «не дразнить дракона», чиновники откатили назад.

Тактический ли это ход или провал «операции «Приватизация», который приведет к новым кадровым решениям главы, покажет ближайшее будущее.

Весенний политический сезон в Сургуте обещает много интересного.