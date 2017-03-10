​Сдвиг нормы

Мне кажется, ФБК во главе с Навальным выполняют важную социальную функцию для теперешних российских элит — «мажут» их, ставят ту самую пробу, которую ставить негде, — и тем самым окончательно придают меги…, простите, легитимность их нахождению во власти. В довлатовском смысле: «Думал — еврей, а оказался пьющий человек!»

Так что Навальный молодец, порадовал. Ему бы еще грант на эту деятельность в правительстве запросить, Медведев же против коррупции? Надо продолжать, еще много белых пятен. Но пока хочется понять: а какова реакция общества? Миллионы просмотров — и что? Специально подождал, пока первая пыль уляжется… Тишина.

Венедиктов вот заявил, что история не погибнет, потому что «журналисты продолжат задавать вопросы». На них, в принципе, оптом и по другому поводу уже ответил бывший же журналист, а ныне пресс-секретарь Сечина Михаил Леонтьев. «Пройдите, ­— сказал, — пожалуйста, в ж…». Вежливо так, культурно сказал. Главное — всеобъемлюще.

Потому что власть не может быть без собственности. Большая власть — без большой собственности, это ж очевидно. Такая вот норма. Жи-ши пиши с буквой «Ы».

Медведев, в общем-то, прекрасно вписался со своей «благотворительностью» в эту норму. «Он вам не Димон», ­— тут даже некая доля уважения имеется. Человек не с Луны свалился в своих кроссовках, живет жизнью страны. Колхозник — пьет, рабочий ворует, премьер-министр владеет собственностью через подставных лиц. С мироустройством все в порядке.

Вот Центр управления расследованиями, проект Ходорковского, опубликовал «Будни и праздники жены Владислава Суркова». Там и про жилище Суркова в подмосковном Грибово, манипуляции вокруг местного пруда, перелеты на частном джете в Дубай, полеты на вертолете за грибами, много любопытного. Какой вывод? Сурков — достойный конкурент Медведева в борьбе за пост премьер-министра. Политологи наверняка узрят в этом «сливе» элементы как раз-таки конкурентной борьбы и будут потирать руки в ожидании новых откровений.

Наверняка и сурковский компромат соберет миллионы просмотров. Как и шоу «Голос», и «Минута славы», и вот эта история «Познер против танцора-инвалида». Люди любят просматривать, но не смотреть, лайкать, но не поддерживать, комментировать, но не брать в голову. В целом, и Сурков, и Медведев, и прочие фигуранты расследований ЦУР или ФБК — все это, знаете, дырочка в заборе, чтобы подсмотреть, как там у них. Моральное осуждение — компенсация за собственную несостоятельность в сравнении.

А дальше что?

В нормальной стране такой премьер вылетел бы пулей из своего кабинета. Сам. У нас же — другие нормы и нормативы. Вот, говорят, небольшая, в принципе, недвижимость-то, для такого уровня. Всем не угодишь.

Я еще подождал. Ноль реакции. Фиолетово.

Никто не поражен прямо в сердце. Значит, все соответствует нормам.

Ибо гражданская позиция — это отношение собственника, заплатившего власти, чтобы все было хорошо — прежде всего ему, собственнику. У нас тут небольшой сдвиг — мы платим, чтобы хорошо было тем, кто в ответ не будет нас трогать. Поэтому чем лучше им будет там, тем меньше нас будут трогать здесь. В этом смысле все эти расследования — просто бальзам на душу.

Нет собственника — нет гражданина. Нет гражданина — нет вопросов.