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​Сдвиг нормы

Деятельность Навального достойна правительственного гранта — и более активной реакции общества

Мне кажется, ФБК во главе с Навальным выполняют важную социальную функцию для теперешних российских элит — «мажут» их, ставят ту самую пробу, которую ставить негде, — и тем самым окончательно придают меги…, простите, легитимность их нахождению во власти. В довлатовском смысле: «Думал — еврей, а оказался пьющий человек!»

Так что Навальный молодец, порадовал. Ему бы еще грант на эту деятельность в правительстве запросить, Медведев же против коррупции? Надо продолжать, еще много белых пятен. Но пока хочется понять: а какова реакция общества? Миллионы просмотров — и что? Специально подождал, пока первая пыль уляжется… Тишина.

Венедиктов вот заявил, что история не погибнет, потому что «журналисты продолжат задавать вопросы». На них, в принципе, оптом и по другому поводу уже ответил бывший же журналист, а ныне пресс-секретарь Сечина Михаил Леонтьев. «Пройдите, ­— сказал, — пожалуйста, в ж…». Вежливо так, культурно сказал. Главное — всеобъемлюще.

Потому что власть не может быть без собственности. Большая власть — без большой собственности, это ж очевидно. Такая вот норма. Жи-ши пиши с буквой «Ы».

Медведев, в общем-то, прекрасно вписался со своей «благотворительностью» в эту норму. «Он вам не Димон», ­— тут даже некая доля уважения имеется. Человек не с Луны свалился в своих кроссовках, живет жизнью страны. Колхозник — пьет, рабочий ворует, премьер-министр владеет собственностью через подставных лиц. С мироустройством все в порядке.

Вот Центр управления расследованиями, проект Ходорковского, опубликовал «Будни и праздники жены Владислава Суркова». Там и про жилище Суркова в подмосковном Грибово, манипуляции вокруг местного пруда, перелеты на частном джете в Дубай, полеты на вертолете за грибами, много любопытного. Какой вывод? Сурков — достойный конкурент Медведева в борьбе за пост премьер-министра. Политологи наверняка узрят в этом «сливе» элементы как раз-таки конкурентной борьбы и будут потирать руки в ожидании новых откровений.

Наверняка и сурковский компромат соберет миллионы просмотров. Как и шоу «Голос», и «Минута славы», и вот эта история «Познер против танцора-инвалида». Люди любят просматривать, но не смотреть, лайкать, но не поддерживать, комментировать, но не брать в голову. В целом, и Сурков, и Медведев, и прочие фигуранты расследований ЦУР или ФБК — все это, знаете, дырочка в заборе, чтобы подсмотреть, как там у них. Моральное осуждение — компенсация за собственную несостоятельность в сравнении.

А дальше что?

В нормальной стране такой премьер вылетел бы пулей из своего кабинета. Сам. У нас же — другие нормы и нормативы. Вот, говорят, небольшая, в принципе, недвижимость-то, для такого уровня. Всем не угодишь.

Я еще подождал. Ноль реакции. Фиолетово.

Никто не поражен прямо в сердце. Значит, все соответствует нормам.

Ибо гражданская позиция — это отношение собственника, заплатившего власти, чтобы все было хорошо — прежде всего ему, собственнику. У нас тут небольшой сдвиг — мы платим, чтобы хорошо было тем, кто в ответ не будет нас трогать. Поэтому чем лучше им будет там, тем меньше нас будут трогать здесь. В этом смысле все эти расследования — просто бальзам на душу.

Нет собственника — нет гражданина. Нет гражданина — нет вопросов.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 322, комментариев: 4


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Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 11:26
Эта "норма" устанавливалась насильно все 17 путинских лет, и гражданская позиция выкорчевывалась целенаправленно, сознательно не только роспуском партий, отменой выборов, введением цензуры (уважаемые телезрители о расследовании Навального вообще не узнали, на федеральном телевидении о нем - молчок) и принудительным встраиванием СМИ в систему государственной пропаганды, не только незаконным бесконечным правлением захватившего власть его величества с кучкой чинуш-миллиардеров.
Каждому гражданину России сто раз наглядно всей мощью подмятого узурпаторами российского государства продемонстрировали, что надо сидеть и утираться, дабы вас не объявили врагом государства-беспредельщика, как граждан, вышедших зимой 2011-12 гг. на улицы с требованием честных свободных выборов. Не быть посаженными на три года за надпись на заборе незаконного имения губернатора, как Витишко, за минутный клип "Богородица! Путина прогони!" на два года, как Толоконникова и Алешина, за одиночный пикет, как Дадин, за перепост, на семь лет за СМС-ку, как Севастиди.
Не быть уничтоженными, как Политковская, Эстимирова, Немцов, показательно расстрелянный вообще в ста метрах от Кремля, чьи убийства так при Путине до конца никогда и не будут расследованы, слишком уж очевидно, что их заказчики как минимум находятся в ближайшем окружении президента, если не...
444
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Сегодня в 11:28
И никого не обманут помилование Севастиди, выход на свободу Дадина. Мало кому захочется провести в пыточной тюрьме по прихоти властей два бесконечных года. По существу разрушить свою жизнь. Даже если есть призрачная вероятность, что тебя потом реабилитируют по принципу "а могли и бритвой полоснуть"...

Каждый гражданин России сегодня понимает, если ты выступаешь с критикой власти, то государство в ответ, наплевав на законы и Конституцию, нынче может сделать с тобой все, что угодно.
Швондер
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Сегодня в 11:36
Зато верные рыцари свободы слова - журналисты - уже обиженно заныли, что Н в фильме про Д их копирайт не поставил. Хотим-де быть сопричастными, а нас не помянули.
Думаю, это уже некоторый симптомчик-с
Саша Алексеев
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Сегодня в 15:40
А какой позиции автор ждет от граждан? Митингов протеста, околодворцовых пикетов? Маек с надписью " наш Дима - иррацианально богатый человек"?
Исторически, милые царскому сердцу лица одаривались щедро, и без всякого согласования с народом. По сходному принципу действовала компартия, а потом была объявлена демократия, при которой каждый награждает себя и окружающих в меру сил и фантазии. Может - значит имеет право, такова, мне кажется, пресловутая гражданская позиция, на сегодняшний день.
И уж конечно почти никто, даже из миллиона заглянувших по ссылке, не станет вникать в перепетии премьерских связей и отношений, схемы фондовой возни и прочую разоблачительную бухгалтерию. С нашего двора не тащат - и на том спасибо.
Таким образом, пока в стране на всех хватает колбасы, водки, шмоток, гаджетов и телевидения - принадлежность дворцов будет мало тревожить народное сознание, увы.

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