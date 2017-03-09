​Запутавшиеся в праздниках

Люблю я широкие натуры. Спокойные, открытые, очень уверенные в себе, все об этом мире знающие и все понимающие, а потому взирающие на происходящее вокруг с эдакой усталой усмешкой. Особенно нравится, когда эти глыбы, эти матерые человечища с высоты своего знания начинают с той же саркастической усмешкой объяснять окружающим, как и почему вокруг это самое происходит, с неизъяснимой легкостью отбрасывая не укладывающиеся в их стройные теории «мелочи», да, просто их даже не замечая. И происходит это не от злого умысла, а от широты души, очень естественно, как-то само собой.

Взять наши мужские-женские праздники. Олег Владимиров в статье «Глупый праздник» едко высмеял всех, посмевших сомневаться в святости 23 февраля и 8 Марта, высказав оригинальную гипотезу о том, что 8 Марта праздник иррациональный, как отношения между мужчинами и женщинами, это наша традиция, одна из многих (!!!) нерушимых, как космос традиций, которых никому не понять, даже нам самим, и на которых основан наш жизненный уклад.

Красиво, черт побери. А, главное, широко, от всей необъятной души. Я так не умею. Вернее, я бы так не смог. Память проклятая мешает. А как хочется забыться, расплыться в иррациональном умилении. Так нет. Хочешь не хочешь, вспоминаешь, что ритуал, без которого «распадется связь времен, высохнут реки и вымрут города», про который «понимать ничего не надо, и обсуждать не стоит», все эти традиции к нерушимости скал, а тем более к незыблемости космоса не имеют никакого отношения. Их нерушимость и незыблемость это нерушимость и незыблемость легкого порыва весеннего ветра, вскрика ночной птицы, мимолетного взгляда.

Не было никакого праздника 8 Марта до 1917 года. Не было и в помине.

Никому в голову не приходило в этот день дарить женщинам подарки. Не было никакого ритуала, «без которого распадется связь времен». Вообще. Забастовки и митинги с политическими требованиями имели место быть, а цветов, подарков, улыбок, слов — увы. И после 1917 года при коммунистах еще долгое время это был праздник работницы, труженицы, а не иррациональной жаждущей большой и чистой любви кисейной барышни. Потом уже, годам к семидесятым застойным, 8 Марта превратился в день, когда мужчины вдруг начинали судорожно мыть посуду, жарить яичницу, без устали восторгаться слабостью слабого пола! Это в то время, как во всем мире кроме исковерканных совком стран бывшего СССР он был и сегодня остается днем борьбы женщин за свои права, днем феминизма.

И 23 февраля до 1922 года не имел никакого отношения ни к защитникам Отечества, ни к рабоче-крестьянской красно-советской армии.

Был себе день как день, который ознаменовался в истории катастрофическими поражениями и полной безоговорочной капитуляцией той самой рабоче-крестьянской красно-советской перед германскими войсками в 1918 году. И про подарки в этот день мужчинам речи никакой не шло, пока советская действительность на пару с пропагандой не вывернула все наизнанку.

Так что все эти незыблемые традиции на поверку оказываются не более чем мороком, инерцией тоталитарного коммунистического насквозь лживого и циничного растленного семидесятилетия, инерцией, которая рано или поздно неминуемо выдохнется, и в которой ничего иррационального я лично не вижу.

Можно, конечно, стараться продлить нирвану. Вслух ли, про себя ли горевать по совку, еще долго и нудно носиться с его подкрашенным трупом, праздновать коммунистические праздники, смысл которых сами совки умудрились вывернуть наизнанку, именем палача называть целые российские дивизии, станции метро — именем убийцы, на весь мир щеголять слегка перелицованным гимном партии большевиков. Не забывая нашептывать себе под нос что-то успокоительное для совести про иррациональность и незыблемость устоев. Но

рано или поздно количество информации-времени перейдет в качество, ложь, цинизм, лицемерие переполнят чашу терпения, и весь этот мусор отправится на свалку истории.

А там не успеешь оглянуться как очередные многочисленные традиции новые широкие натуры снова объявят нерушимыми, как скалы и незыблемыми, как космос, обзовут фундаментом, на котором испокон веков основан наш жизненный уклад. И обосновывать ничего не придется. Достаточно будет просто по традиции заявить, что очередной праздник иррационален по своей сути.

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