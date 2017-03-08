​«Мы признательны вам за вашу поддержку, мудрость и терпение…»

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с первым весенним праздником – Международным женским днем! Мы, мужчины, признательны вам за вашу поддержку, мудрость и терпение, щедрость души и стойкую веру в самое лучшее.

Вы сегодня уверенно играете ключевые роли в жизни округа: участвуете в общественно-политических процессах, являетесь блестящими специалистами своего дела, уверенными руководителями, занимаетесь благотворительностью. Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют вам достигать больших высот на производстве и в социальной сфере, в управлении и в бизнесе. Но при этом вы всегда остаетесь верными своему главному призванию – быть женщиной, любящей матерью и верной хранительницей семейного очага.

От имени всех мужчин Сургутского района желаю вам счастья и любви, успехов во всех делах и, конечно, надежной опоры в жизни и в семье. Пусть минуют вас любые обиды и разочарования, пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных дней. С праздником!