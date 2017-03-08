Уважаемые сургутяне!

От всей души поздравляю всех представительниц прекрасной половины нашего города с Международным женским днём! Символично, что этот праздник отмечается 8 Марта, тогда, когда природа пробуждается, когда в воздухе царит атмосфера надежды, сотканная из солнечных лучей!

Пусть нынешняя весна будет яркой и радостной, пусть подарит вам множество чудесных моментов, добавит сил и энергии! Примите самые лучшие пожелания успеха, процветания и благополучия!