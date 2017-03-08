Дорогие женщины!

Каждый год приход весны озарен наступлением вашего светлого праздника. В этот день замечательный примите самые теплые поздравления!

Все лучшее на земле связано с именем женщины. В радости и в дни тяжелых испытаний вы всегда были и остаетесь самой надежной опорой для мужчин, самыми мудрыми советчиками, самыми верными друзьями. Ваши доброта и великодушие, мудрость и красота – во все времена являются предметом восхищения, олицетворением главных ценностей жизни.

Сегодня ваш праздник. Пусть он будет для всех, независимо от возраста и профессии, радостным и счастливым. Пусть вас всегда окружают любимые и любящие люди!

Искренне желаю вам здоровья, тепла, терпения и, конечно же, вдохновения!