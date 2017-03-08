Дорогие женщины!

От имени всех мужчин СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем — 8 марта!

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очарованием. В будни и праздники, на работе и дома — всегда и везде мы чувствуем вашу поддержку. Спасибо вам, милые женщины, за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за умение сделать жизнь окружающих светлой, уютной и радостной.

От всей души желаю вам счастья и здоровья, любви, долголетия, успехов в работе и во всех ваших начинаниях, пусть никогда не тускнеет ваша красота, счастьем лучатся глаза!