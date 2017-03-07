​Сургутские депутаты поздравили дам с 8 Марта и открыли страницы в соцсетях

В канун Международного женского дня Сургутская дума вышла в соцсети: «ВКонтакте» создан аккаунт городского парламента.

Дата для открытия выбрана неслучайно: напомним, что думу возглавляет первая в ее истории женщина-председатель Надежда Красноярова. В составе думы есть еще несколько представительниц прекрасного пола — Елена Яценко, Ольга Леснова, Татьяна Калиниченко и Вероника Чубенко.

Параллельно со страницами в соцсетях продолжит работать и официальный сайт dumasurgut.ru: «ВКонтакте» будет помогать ему обеспечивать надежную связь с горожанами, вести диалог с общественностью. Эта страница должна стать «своеобразным депутатским отчетом перед горожанами», отмечают в аппарате думы.

Отметим, что выход в соцсети депутаты отметили креативно — видеопоздравлением всех сургутянок, которое мы предлагаем вашему вниманию.