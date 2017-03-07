​После печального февраля // АУДИО, ТЕКСТ

На рынок акций сейчас действует масса разнонаправленных факторов, тем не менее эксперты прогнозируют скорый отскок после печального в плане результатов февраля. Какие события определят динамику котировок в ближайшее время, почему стоит приобретать «народные облигации» и как это можно сделать с максимальной выгодой? Об этом сегодня мы и поговорим.



Основным событием минувшей недели стало выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом. По оценкам большинства аналитиков и западных СМИ, выступил Трамп хорошо, не без доли популизма, но в целом большинству речь президента понравилась.

Второй важной темой стало обсуждение повышения ставки процента в преддверии заседания, которое пройдет 15 марта, вероятность повышения ставки возросла почти до 80%. На предстоящей неделе спекуляции на тему заседания будут увеличиваться. В Европе основным событием станет заседание ЕЦБ, которое пройдет в четверг. Здесь любопытны комментарии Марио Драги – так как в январе инфляция достигла запланированного ранее уровня, могут быть озвучены новые ориентиры для продолжения или отмены поддержки европейской экономики.

Эта неделя будет прерываться на праздники, полноценной торговли не будет, тем не менее, на российском рынке возможен отскок после затянувшейся коррекции.

На днях глава Минфина Антон Силуанов презентовал программу выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения. Это интересный инструмент для частного инвестора, текущие ставки по ОФЗ вполне конкурентны по сравнению с банковскими депозитами. Доходность по бумагам, выпущенным в этом году, составит 8,5% годовых.

ОФЗ – это надежные вложения, это облигации государства, и невыплаты по ним могут произойти только в случае, если государство обанкротится, что мы наблюдали в современной истории России только один раз, в 1998 году. Вероятность повторения этого в ближайшие годы близка к нулю.

Надо учитывать то, что в России постепенно снижаются ставки, и скорее всего, ЦБ на ближайшем заседании тоже пойдет на очередное снижение. Соответственно, для населения открывается неплохая возможность с покупкой ОФЗ, потому что ставки по тем же самым депозитам будут постепенно снижаться. Ставки по депозитам в 5-6% могут стать реальностью в этом году.

Рекомендую приобретать ОФЗ на предварительно открытый ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет. Это особый вид брокерского счета, на который государство распространяет значительные налоговые льготы. Любой совершеннолетний гражданин России может открыть ИИС у брокера или в управляющей компании. Ежегодно на такой счет можно зачислять до 400 тыс. рублей, на которые инвестор может приобрести инструменты фондового рынка – акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, биржевые фонды (ETF) и ноты, обращающие на российских биржах и т.д.

Кроме результата непосредственно от инвестиций владелец ИИС получает право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса (возврат до 52 тыс. руб. в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС, при закрытии счета. Важно – льгота действует только при открытии ИИС на три года и при условии, что инвестор в этот период не будет изымать средства.

Второй совет –

каким бы привлекательным ни казался тот или иной актив или инструмент, не кладите все яйца в одну корзину.

Выражаясь языком экономистов, диверсифицируйте. Мы рекомендуем нашим клиентам сбалансированный подход, основанный на вложениях в разные классы и типы активов, совокупная динамика которых может принести оптимальный результат, а также на персональном финансовом планировании (ПФП), учитывающем цели, сроки, объемы инвестиций конкретного человека, его риск-профиль и другие важные параметры.