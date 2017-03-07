​Участникам долевого строительства в Сургуте предложили забрать недострой

В редакцию газеты «Новый Город» обратился сургутянин Марат Фахретдинов. Он сообщил, что еще в 2012 году его мать вступила в долевое строительство дома по улице Энтузиастов, 17, возведением которого занималась компания ОАО «Югра-Консалтинг». Таскира Фахретдинова оплатила наличными полную стоимость двухкомнатной квартиры с чистовой отделкой — вплоть до натяжных потолков и сантехники — всего 4 млн 425 тыс. рублей. Но несколько недель назад ее поставили перед фактом: забирайте квартиру в «черновом» варианте за ту же сумму, или останетесь ни с чем.

Таким образом, новый виток получило дело скандально известной компании «Югра-Консалтинг».

Кстати: Акционерное общество «Югра-Консалтинг» в скором времени объявят банкротом. А вот одноименное ООО, куда были выведены почти все активы компании, никуда не исчезло: 6 декабря его просто переименовали в ООО «ВостокСтрой-Капитал».

Ненадёжный застройщик

Напомним, что 100 процентов акций этой компании принадлежит администрации города. В феврале 2016 года его деятельностью заинтересовались в прокуратуре: выяснилось, что из ОАО «Югра-Консалтинг» выводились деньги в одноименное ООО. Тогда представители компании (ее теперь уже бывший генеральный директор Дмитрий Елисеев и первый заместитель Александр Мельник) опровергли схему вывода денежных средств и заявили, что все происходящее является попыткой рейдерского захвата. К тому моменту на счету акционерного общества осталось всего около миллиона рублей, а выведено было 167 миллионов (источники «НГ» сообщали о сумме в 400 миллионов). Когда дело стало известно общественности, бывший заместитель главы Александр Шатунов пообещал, что администрация Сургута приложит все усилия, чтобы вернуть выведенные активы. В конце июня прошлого года он также выразил уверенность, что «дольщики не пострадают», а дом скоро будет сдан в эксплуатацию.

И если второе обещание с горем пополам было выполнено, то первое вызывает много вопросов.

Берите так

«Моя мама живет в Сургуте с 70-х годов, всю жизнь копила на эту квартиру, — сетует Марат Фахретдинов, — Прошлой весной я периодически созванивался с сотрудницей ООО «Югра-Консалтинг» НатальейСиденко, которая уверяла, что все идет хорошо, и мою маму никто в обиду не даст. Последнее такое заверение было в конце 2016 года. 16 января нам позвонили из акционерного общества и пригласили для подписи акта приема-передачи квартиры. Мы поинтересовались: почему нас зовут, если в квартире еще не сделана чистовая отделка? А уже 23 января помощница генерального директора ОАО «Югра-Консалтинг» поставила нас в известность: предприятие — банкрот, и банкротится оно с июля. Хотя все это время нас уверяли, что все в порядке».

Ситуацию усугубляет то, что на протяжении всего времени (то есть с 2012 года) застройщик не предоставил ни одного документа, подтверждающего право собственности, а договор долевого участия от 2016 года по каким-то причинам не был доведен до государственной регистрации и остался подписанным только одной стороной — покупателем.

«Я им говорю: отдайте документы, ведь все было оплачено наличными в полном размере, — рассказывает Фахретдинов. — Но нам согласились передать полный пакет документов только при одном условии — если мы за ту же сумму подпишем договор долевого участия с черновой отделкой и оформим его задним числом. В ином случае, как сообщила юрист гендиректора Константина Лазуты, мы потеряем все».

По словам Марата Фахретдинова, в прокуратуре разводят руками, так как не могут найти состава преступления.

А между тем, если его мать согласится на черновую отделку квартиры, то ей придется накопить еще около миллиона рублей для того, чтобы сделать в ней ремонт.

Ваши проблемы

Таких обманутых дольщиков — около 30 человек. Все они платили за «чистовой» вариант жилья. Однако, по словам Фахретдинова, на собрании собственников, которое проходило 30 января, временный управляющий Виктор Завьялов сообщил, что отсутствие ремонта — это проблема жильцов, которую им придется решать самостоятельно.

«НГ» сумел связаться с Завьяловым, но обстоятельного разговора не получилось. Удалось узнать лишь то, что недавно проблема дольщиков обсуждалась в администрации. В каком формате это происходило, осталось невыясненным.

Константин Лазута в коротком телефонном разговоре с корреспондентом «НГ» заявил категорично: «Комментариев нет». Не удалось услышать мнение и бывшего руководителя компании: Александр Мельник сослался на то, что уже давно не связан с акционерным обществом.

На сайте арбитражного суда ХМАО-Югры в открытом доступе имеется дело № А75-7642/2016 от 17 февраля 2017 года. Там сказано, что процедура банкротства ведется с 26 июля 2016 года. Почему этот факт не был доведен до сведения дольщиков — непонятно.

Те из них, кто в итоге согласился на черновую отделку, столкнулись с серьезными проблемами: в квартирах не просто отсутствует ремонт, но и не предусмотрено достойное утепление.

Как сообщила одна из жительниц дома, назвавшаяся Элей, в ее однокомнатной квартире этой зимой промерзли стены и потолок: пришлось нанимать работников, чтобы вскрывать и утеплять конструкцию самостоятельно.

Еще одна пенсионерка отказалась разговаривать с «НГ», не веря в положительный исход проблемы. Ее на старости лет также оставили в «черной» квартире, тогда как оплачивала она полноценный ремонт, который теперь уже точно не сможет себе позволить.

Позиция администрации

Марат Фахретдинов переживает за здоровье своей 69-летней матери, которое было подорвано недавними известиями. Он намерен идти до конца: собрал всех обманутых соседей, собрал подписи, написал личное заявление в прокуратуру, а также письмо губернатору Наталье Комаровой и главе города Вадиму Шувалову. Кроме того, сургутянин ходил на личную встречу с замглавы Алексеем Усовым.

Корреспондент «НГ» связался с Усовым, чтобы узнать его мнение о сложившейся ситуации. Чиновник отметил, что действия, производимые предыдущим руководством ОАО «Югра-Консалтинг», никем не санкционировались, кроме самих руководителей. Речь идет о выдаче векселей и приеме денег.

«То есть, это не дольщики в нормальном понимании, которые работают в рамках закона о долевом строительстве, — пояснил Алексей Усов. — Они делали предложения конкретным людям вложиться деньгами. Попросту говоря, эти руководители взяли у граждан деньги в долг, дав им какую-то расписку, ценность которой только в том, что ее теперь можно предъявить в суде. Но никаких обязательств по предоставлению соответствующей квартиры за этим не следует. Никаких договоров долевого участия фактически не существует. Процедура банкротства идет полным ходом. Все квартиры, еще не проданные в этом доме, попали в так называемую конкурсную массу, которая потом будет разделяться среди кредиторов в рамках процедуры банкротства. К нам приходят с такими вопросами, и все, что мы можем сказать — пишите заявление конкурсному управляющему и, если считаете, что ваши права нарушены, обращайтесь в суд».