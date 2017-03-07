​Глупый праздник

Каждый год под 8 марта обязательно всплывает где-нибудь статья, посвященная тому, как глупо, необоснованно и вульгарно отмечать этот праздник. Набор аргументов примерно один и тот же: Роза Люксембург и Клара Цеткин – кто эти люди? Гендерный праздник – это все равно, что отмечать Международный день зеленоглазых брюнетов или выделять людей еще по какому-то биологическому признаку, что неизбежно ведет к сексизму, неравноправию, неуважению и т.д.

К тому же, это – обычный маркетинговый развод на цветочки по четырехкратной цене, «я не жлоб, но если хочешь радовать женщин, чем не подходит любой другой день, когда у тебя есть деньги и соответствующее настроение?» Как-то так.

Соглашусь вообще со всем вышеизложенным. Вопросов нет. Не дарите цветочков по четырехкратной цене, расскажите своим благоверным про сексизм, попытайтесь ненавязчиво выяснить, чего, собственно, празднуем.

Отмените эти убогие корпоративные поздравления с мнущимися по углам мужиками, паникой в глазах – «никого не забыли?!», мужественно признайтесь, что нет такого повода для выпивки – 8 марта.

Не готовьте в этот день завтрак, тем более если яичница – единственное доступное к производству блюдо. Не звоните мамам и бабушкам, пусть сами звонят, им нужнее. Не нужно делать кассу ювелирным салонам и ресторанам, и машины с бантиками пусть останутся воспаленной мечтой, недоступной для интеллектуально развитых умов наградой «За взятие кредита». Дочка именно сегодня вполне может обойтись без очередной феи Вингз, а папа – без очередной попытки угадать, которая именно необходима, Стелла или эта, как ее, Лейла. Или Флора? Не надо всего вот этого.

Уф-ф-ф. Прям легче стало, не находите? Женщины – они ведь тоже люди, и если им это объяснить, то они вполне могут рационально подойти к вопросу и осознать, что никакой рациональной необходимости праздновать их женскость нету. И 23 февраля, да-да, мы за справедливость, тоже к чертям собачьим. В нынешнем формате. День армии? Вот пусть армия и празднует. Вы ведь не напиваетесь на День энергетика, будучи бухгалтером в лесхозе?

А мужчины и женщины как-то должны держать себя в руках.

Нанесем решительный удар по производителям носков и бритв, а также золота, брильянтов, парфюма, шуб, гаджетов, бижутерии, белья, шоколада, сумочек, туфель, пусть знают.

А на сэкономленные деньги отправимся прямиком в ближайшую больницу залечивать тяжелые травмы, нанесенные с особым цинизмом пустой цветочной вазой по слишком умной голове. Ибо наш жизненный уклад основан на традициях, которых никому не понять, даже нам самим. Эти традиции нерушимы, как скалы. Нет, скалы подвержены выветриванию, традиции незыблемы как космос. Традиции таковы: каждое 8 марта мы дарим женщинам цветы, подарки, поступки, улыбки, слова. На самом деле, это мы думаем, что дарим. На самом-самом деле это не подарок, а контрибуция, дань, жертва древним богам.

Без этого ритуала распадется связь времен, высохнут реки и вымрут города. И понимать тут ничего не надо, и обсуждать не стоит, да и вряд ли вы захотите.

Все эти статьи, регулярно появляющиеся к 8 марту то здесь, то там, в которых говорится о бессмысленности праздника... Их авторы, чаще всего юные нонконформисты с бородами, не понимают главного. Они не понимают, что

в отношениях мужчины и женщины логики и рационализма почти что не наблюдается.

Как раз любая попытка привнести в эту дату элементы рацухи («а давайте всем по тюльпану купим и стол в столовке накроем», «а давайте вы, Николай Иванович, поздравите от имени всего коллектива» и тому подобный бред) приводят к той самой неловкости контекста. Праздник иррационален по своей сути! Вот рационально весной пахнет какашками, а иррационально – свободой. Так и здесь.

Роза Люксембург – великая Хари-Будва, а Клара Цеткин – последняя из цыганок Астурии. Это и отмечаем.