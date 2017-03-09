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​Индустриальный зоопарк

Бизнес в Сургуте, если он как-то связан с городской администрацией, – штука непростая

Как правило, все значимые положительные новости власть выдает не просто так, а в торжественной, так сказать, обстановке. Вот и сейчас вести с полей Российского инвестфорума в Сочи: там Наталья Комарова анонсировала 3,6 млрд. руб. инвестиций в индустриальный парк рядом с Сургутом.

Порывшись в анналах, уточняем: речь идет, скорее всего, о парке в районе поселка Солнечный, якорный инвестор и управляющая компания – ООО «Завод Кипарис» или, если полностью, завод контрольно-измерительных приборов и автоматики ресурсно-инженерных систем. Зарегистрировано ООО в Сургуте, уставной капитал – 10 тысяч рублей. По крайней мере, на момент регистрации в 2012 году. Как-то так.

Другому аналогичному проекту повезло меньше – речь о проекте «Индустриальный парк» во главе с гендиректором Русланом Гусаром. Недавно там была анонсирована возможность отказа от сотрудничества с администрацией Сургута по причине бумажной волокиты. Земельный участок был выделен в районе железнодорожного вокзала еще в 2015 году, но документально сей факт между администрацией и компанией «ИнТек» может быть подтвержден не ранее сентября нынешнего года. Инвестор в печали, ведь он так хотел наладить выпуск электрооборудования по лицензии Siemens, и еще целый ряд инвесторов стояли в очереди. Теперь они, возможно, переметнутся на территорию более расторопного Сургутского района, в тот самый Солнечный.

Вообще, бизнес в Сургуте, если он как-то связан с городской администрацией, – штука непростая.

За примером далеко ходить не надо, взять хотя бы пресловутое «песочное» дело, фактически сместившее с поста главу города Дмитрия Попова. Бывшему мэру «шьют» продажу муниципального песка с убытком для бюджета – дескать, песок в реальности стоил дороже.

При этом песок этот в виде неликвидной дамбы был вроде как передан городу от ГРЭС безвозмездно, то есть даром. Если это так, то ущерб городской казне от продажи даренного – вещь весьма эфемерная. Ну и прочие детали там есть интересные, в которых пусть суд разбирается, который назначил на днях повторную экспертизу качества проданного песка. От себя лишь скажем: «Свободу Юрию Деточкину!». Ну, вы поняли.

Влиять через СМИ на работу суда нельзя, но сказать в ответственный момент, что Дмитрий Валерьевич – глубоко порядочный человек, думаю, можно и нужно. Возможно, именно это ему и мешало в работе.

А работе нынешней администрации, как выяснилось, мешали архивный отдел, служба помощников, управление общего обеспечения и должность заместителя мэра по кадровым и правовым вопросам. Теперь этого всего в «сером доме» нет, а есть новые обязанности у Алексея Жердева и новое управление организационной работы и документационного обеспечения. Проще говоря, сократили Наталью Алешкову, которая находится в декретном отпуске – о возможности такого маневра siapress.ru и «Новый Город» сообщали еще в начале февраля. Да, вот еще что: управление общественных связей и информационной политики теперь называется управление по связям с общественностью и СМИ. А что, нам даже больше нравится.

В заключение – о наболевшем, на фоне индустриального парка. Где, я вас спрашиваю, городской зоопарк? Из нынешней станции юных натуралистов, располагающейся на территории бывшего детского сада «Белочка» (я когда-то ходил туда, где сейчас живет крокодил), говорят, звери могут начать разбегаться в любую минуту! Вольеры изношенные, условия, пардон за оксюморон, нечеловеческие. А ведь здание почти что долгостроено, вот бы его додолгостроить и зверей показывать за деньги. Как вам инвестпроект?


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09 марта в 10:58, просмотров: 1113, комментариев: 6


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Комментарии:
крокодил
не нравится
09 марта в 13:09
В Сургуте нет сил, способных грамотно освоить эти миллиарды. Разве что СНГ подключится. А оно им надо? У них сои чудные базы.
А, доверять оошкам с уставным в 10 тыс. или бывшим ITшникам? Ну, не знаю
Швондер
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09 марта в 15:39
А вот про осваивателей и их сил - ля-ля не надо)))
Шатунов ушел, таких как он там - не ме ря но!
Surgutman
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11 марта в 00:34
Есть такое американское понятие; манки-бизнес ( обезьяний бизнес) ну типа; суета, визги , движения, а результат известно- НОЛЬ ! В Сугргуте так понимаю родилось новое течение Индустриальные зоо-манки-бизнес парки! Ура бандерлоги! Процесс пошел!
Surgutman
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11 марта в 00:39
Да, кстати! А проект который КНВ с Копайкой китайцам пропихивали уже в работе? Или как французский мусороперерабатывающий завод оказался мыльным пузырем? Нас похоже за мумбо-юмбо держат! Постоянно какие то бранзулетки и бусы впаривают! Только плясать под эти бубны вовсе не хочется!
крокодил Surgutman
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13 марта в 15:09
И Копайгора не потянет. Не индастриал они, только тырят да надувают
agelinko
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14 марта в 12:21
Ребят! Вы подумайте лучше вот над чем - реанимировать Совхоз Северный, замутить экобизнес, оснастить новейшим оборудованием, установить поликорбонат. автоматическую систему полива. Нанять толковых агрономов ( отправить кого-ниб учиться и набираться опыта в Израиль). И тадааам, протолкнуть идею органической продукции, СВОИХ овощей-зелени в Администрацию округа, грамотно пролоббировать идею. А после при помощи системы госзакупок найти рынок сбыта, а это все больницы, детсады, школы, санатории и прочие, и прочие. Плюс открыть свои отделы в магазинах или реализовывать продукцию через федеральные сети.
Лично я бы покупала эту продукцию и все мои друзья тоже.

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