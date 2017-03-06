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​Еще раз о «медвижимости»

Расследование Навального о премьере одарило соцсети новым мемом, а язык — новым словом и понятием, но народ не всколыхнуло

На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное российскому премьеру Дмитрию Медведеву, и главным мемом соцсетей стало словечко «медвижимость» (все-таки велик русский язык!). Сегодня Навальный является главным журналистом страны, у него что ни расследование, то конфетка. И на минуточку — у фильма про «медвижимость» уже пять тысяч просмотров, прям как у клипов Шнура.

Самое важное, что мы узнали из фильма Фонда борьбы с коррупцией, Медведеву удалось создать бизнес-империю, пусть и уступающую объемами кооперативу «Озеро», но зато слишком долго остававшуюся тайной за семью печатями. Его ноу-хау заключается в том, что коррупционные схемы он осуществлял через несколько благотворительных фондов. То есть те фонды, что по определению должны были нести людям благо, являлись средством обогащения премьера и его однокашников и родственников.

Казалось бы, подобное расследование Навального должно катком пройти по Кремлю — ан нет. Для них это просто «бред уголовника», «пример творчества осужденного гражданина».

Впрочем, и люди, далекие от кремлевских бюджетов, не слишком обрадовались расследованию Навального. Вот, к примеру, реплика писателя, фамилию, которого я называть не хочу: «…даже если абсолютно все, показанное о господине Медведеве, было бы правдой, большинство россиян все равно бы не поверило. Слишком отвратителен этому большинству господин Навальный».

В целом патриотическая реакция полностью идентична пропагандистской, телевизионной: Навальный — агент госдепа, и его расследования финансирует госдеп, поэтому верить ему нельзя.

Надо еще сказать, что россияне в последнее время демонстрируют чисто монархическое сознание —

тут считается законным лишь тот правитель, который стоит выше закона.

Ну, Медведев, разумеется, не первое лицо, но все же в местном сознании и в «византийской» табели о рангах является преемником правителя, и поэтому по сути он тоже стоит выше закона. И вменять ему в вину какие-то коррупционные деяния — нет, на это россиян не купишь. Ну и что, что виноградники, ну и что, что особняки и горнолыжные центры по пять и по семь миллиардов, ну и что…

Предыдущие расследования Навального были не менее мощными, вспомним хотя бы фильм про империю прокурора Чайки и его сыновей. И тоже никакой реакции! Прокурор по-прежнему занимает свой пост. Да что прокурор, даже мэр Нижнего Новгорода, у которого Фонд борьбы с коррупцией обнаружил две незадекларированные квартиры в Майами, тоже не потерял должность. И действительно, что это за мэр, если у него нет нескольких миллионов долларов.

Добавлю: коррупция на нашей земле — это не нечто из ряда вон, а просто modus vivendi.

Люди уверены, что власть предержащие просто обязаны отжимать себе на карман из бюджета, обязаны законодательно лоббировать свой бизнес, а чужой бизнес — перезахватывать.

Возможно, многие думают, что если бы у них самих возник шанс получить высокий чиновничий пост, то они обязательно построили бы свою коррупционную империю — и отжимали бы, захватывали бы. Не исключено, что здесь же кроется нелюбовь к Немцову — вот был же у парня шанс, а не отжал себе миллиардик-другой — значит, слабак.

Признаемся, фильм Навального не всколыхнул общество.

Пока здесь катастрофически мало таких, кому противно от того, что один из лидеров страны нечист на руку. Хотя, вдумайтесь, это даже не противно, тут налицо факт преступления. Преступления, которое вновь останется без наказания.Люди наблюдают за разворовыванием страны с каким-то садомазохистским умилением. Увы, тема антикоррупции «работает» лишь в либеральной среде. Может быть, Навальному со товарищи надо переключиться на иные темы обращения к людям. Должно же их что-то «прокачать»!


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Сегодня в 10:44, просмотров: 290, комментариев: 3


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Комментарии:
Валера
не нравится
Сегодня в 14:20
Наших людей уже ничего не "прокачает". Жутко смотреть когда вроде-бы неглупые люди из раза в раз идут и голосуют за одну известную партию и за одного известного президента, мотивируя тем, что "эти уже нажрались, придут другие - начнут жрать с новой силой","не надо как на Украине", "а кто еще ?" и т.д. Поэтому с таким дерьмом в мозгах мы и дальше будем получать соответствующих правителей. Как говорят: "каждый народ заслуживает свое правительства"
Дмитрий Крылов
не нравится
Сегодня в 14:34
Одна из распространенных ошибок умных, образованных людей - предполагать, что логика размышлений простых людей соответствует какому-то стандарту оперирования с абстракциями. Из-за этого умные, образованные люди думают, "ах, они точно видят то же, что и мы, но не подают о себе знать - выходит, у них монархическое мировоззрение!". На самом деле обычные люди не читают сотни книг и тысячи статей с целью разобраться в происходящем. Они мыслят очень конкретно, и надо признать, поступают вполне себе рационально. Что, вообще-то, не означает "правильно", ну так я пока и не слышал, чтобы, скажем, американский народ в связи с его последним выбором президента объявлялся каким-то тупым и невежественным, а американская демократия со всеми ее отцами-основателями потерявшей свой идеальный блеск.
444 Дмитрий Крылов
не нравится
Сегодня в 15:02
Напрасно вы. Все нынче поголовно грамотные, с образованием тоже в порядке, по всем международным индексам на уровне, а то и выше Франции, Германии, Австрии. Умные-неумные, но ложку мимо рта не проносят. Так что, вполне себе умных образованных людей в России большинство. И опять же большинство из них преспокойно поддерживают путинский антиконституционный монархический режим. А тупое невежество имеет место быть. Тупое невежество, цинизм и демагогия, даже откровенный фашизм единиц не без успеха сознательно навязывается большинству путинской государственной пропагандистской машиной, как норма российской жизни.

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