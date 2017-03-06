​Еще раз о «медвижимости»

На прошлой неделе Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, посвященное российскому премьеру Дмитрию Медведеву, и главным мемом соцсетей стало словечко «медвижимость» (все-таки велик русский язык!). Сегодня Навальный является главным журналистом страны, у него что ни расследование, то конфетка. И на минуточку — у фильма про «медвижимость» уже пять тысяч просмотров, прям как у клипов Шнура.

Самое важное, что мы узнали из фильма Фонда борьбы с коррупцией, Медведеву удалось создать бизнес-империю, пусть и уступающую объемами кооперативу «Озеро», но зато слишком долго остававшуюся тайной за семью печатями. Его ноу-хау заключается в том, что коррупционные схемы он осуществлял через несколько благотворительных фондов. То есть те фонды, что по определению должны были нести людям благо, являлись средством обогащения премьера и его однокашников и родственников.

Казалось бы, подобное расследование Навального должно катком пройти по Кремлю — ан нет. Для них это просто «бред уголовника», «пример творчества осужденного гражданина».

Впрочем, и люди, далекие от кремлевских бюджетов, не слишком обрадовались расследованию Навального. Вот, к примеру, реплика писателя, фамилию, которого я называть не хочу: «…даже если абсолютно все, показанное о господине Медведеве, было бы правдой, большинство россиян все равно бы не поверило. Слишком отвратителен этому большинству господин Навальный».

В целом патриотическая реакция полностью идентична пропагандистской, телевизионной: Навальный — агент госдепа, и его расследования финансирует госдеп, поэтому верить ему нельзя.

Надо еще сказать, что россияне в последнее время демонстрируют чисто монархическое сознание —

тут считается законным лишь тот правитель, который стоит выше закона.

Ну, Медведев, разумеется, не первое лицо, но все же в местном сознании и в «византийской» табели о рангах является преемником правителя, и поэтому по сути он тоже стоит выше закона. И вменять ему в вину какие-то коррупционные деяния — нет, на это россиян не купишь. Ну и что, что виноградники, ну и что, что особняки и горнолыжные центры по пять и по семь миллиардов, ну и что…

Предыдущие расследования Навального были не менее мощными, вспомним хотя бы фильм про империю прокурора Чайки и его сыновей. И тоже никакой реакции! Прокурор по-прежнему занимает свой пост. Да что прокурор, даже мэр Нижнего Новгорода, у которого Фонд борьбы с коррупцией обнаружил две незадекларированные квартиры в Майами, тоже не потерял должность. И действительно, что это за мэр, если у него нет нескольких миллионов долларов.

Добавлю: коррупция на нашей земле — это не нечто из ряда вон, а просто modus vivendi.

Люди уверены, что власть предержащие просто обязаны отжимать себе на карман из бюджета, обязаны законодательно лоббировать свой бизнес, а чужой бизнес — перезахватывать.

Возможно, многие думают, что если бы у них самих возник шанс получить высокий чиновничий пост, то они обязательно построили бы свою коррупционную империю — и отжимали бы, захватывали бы. Не исключено, что здесь же кроется нелюбовь к Немцову — вот был же у парня шанс, а не отжал себе миллиардик-другой — значит, слабак.

Признаемся, фильм Навального не всколыхнул общество.

Пока здесь катастрофически мало таких, кому противно от того, что один из лидеров страны нечист на руку. Хотя, вдумайтесь, это даже не противно, тут налицо факт преступления. Преступления, которое вновь останется без наказания.Люди наблюдают за разворовыванием страны с каким-то садомазохистским умилением. Увы, тема антикоррупции «работает» лишь в либеральной среде. Может быть, Навальному со товарищи надо переключиться на иные темы обращения к людям. Должно же их что-то «прокачать»!